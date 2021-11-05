Mazda готує семимісний преміальний кросовер: він стане конкурентом Audi Q7 та BMW X5

Mazda CX-80 представлять у 2023 році. Кросовер стане компактнішою альтернативою Mazda CX-9 для європейського ринку.

В інтернеті з'явилися перші рендери Mazda CX-80. Великий семимісний кросовер має з'явитися у 2023 році і стане однією з моделей нового сімейства Mazda. Про це повідомляє сайт Motor1.es.

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Нова Mazda CX-80 створена спеціально для європейського ринку і стане компактнішою альтернативою моделі CX-9. Конкурентами моделі стануть вихідні версії Audi Q7, BMW X5 і Volvo XC90.

[ + – ] Кросовер стане більш компактною альтернативою Mazda CX-9 Фото: Mazda

Справа в тому, що в Mazda планують просувати преміум-сегмент. CX-80 буде дорогим і багато оснащеним кросовером з якісним оздобленням салону.

Побудують авто на цілком новій задньопривідній платформі з поздовжнім розташуванням двигуна. Дебютує вона на Mazda 6 четвертого покоління.

Важливо

Представлена найменша та найдоступніша Toyota

Топові версії Mazda CX-80 2023 отримають нові шестициліндрові бензинові та дизельні турбомотори об'ємом 3,0 л та потужністю до 400 к. с. Більш доступні варіанти, швидше за все, оснастять 2,5-літровою 231-сильною турбочетвіркою від Mazda CX-9. Також очікується гібрид, що заряджається.

Раніше в інтернеті також з'явилися рендери молодшої Mazda CX-60. Кросовер з'явиться у 2022 році.

Також Фокус раніше писав про електричну версію Mazda CX-30. Кросовер став досить доступним.