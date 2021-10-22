У BMW X3 і Audi Q5 з'явиться новий конкурент від Mazda: перші фото та подробиці

Нова Mazda CX-60 з'явиться у 2022 році. Кросовер позиціонують як преміальну модель.

В інтернет потрапили патентні зображення та перші рендери Mazda CX-60. Преміальний кросовер Mazda повинні представити наступного року для Європи, і він стане дорожчою альтернативою моделі СХ-5. Про це пише Motor1.es.

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Судячи з рендеру, дизайн Mazda CX-60 буде витриманий у традиційній стилістиці японської марки. Широка решітка радіатора та розкосі світлодіодні фари — фірмові риси Mazda.

[ + – ] Кросовер побудують на новій задньопривідній платформі Фото: Motor1.com

Модель позиціонують як преміальну — з багатим оснащенням і якісною внутрішньою обробкою. Кросовер кине виклик Audi Q5, BMW X3 і Lexus NX.

Кросовер побудують на новій задньопривідній платформі, яку представлять на Mazda 6 нового покоління. Топові версії отримають 3,0-літрові шестициліндрові бензинові та дизельні двигуни з турбонаддувом. Також заплановано заряджуваний гібрид Mazda CX-60.

[ + – ] У лінійці Mazda CX-60 будуть 3,0-літрові версії і плаг-ін гібрид Фото: Motor1.com

Нагадаємо, що Mazda CX-60 стане одним із п'яти нових кросоверів, які японська компанія представить у 2022-2023 роках. Заплановані окремі моделі для Європи й Америки і CX-60 запропонують саме в Старому світі.

Раніше Фокус повідомляв про електрокросовер Mazda CX-30. Він вийшов досить доступним.