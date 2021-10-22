У BMW X3 и Audi Q5 появится новый конкурент от Mazda: первые фото и подробности

Новая Mazda CX-60 появится в 2022 году. Кроссовер позиционируют, как премиальную модель.

В интернет попали патентные изображения и первые рендеры Mazda CX-60. Премиальный кроссовер Mazda должны представить в следующем году для Европы и он станет более дорогой альтернативой модели СХ-5. Об этом пишет Motor1.es.

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Судя по рендерам, дизайн Mazda CX-60 будет выдержан в традиционной стилистике японской марки. Широкая решетка радиатора и раскосые светодиодные фары – фирменные черты Mazda.

[ + – ] Кроссовер построят на новой заднеприводной платформе Фото: Motor1.com

Модель позиционируют, как премиальную – с богатым оснащением и качественной внутренней отделкой. Кроссовер бросит вызов Audi Q5, BMW X3 и Lexus NX.

Кроссовер построят на новой заднеприводной платформе, которую представят на Mazda 6 нового поколения. Топовые версии получат 3,0-литровые шестицилиндровые бензиновые и дизельные двигатели с турбонаддувом. Также запланирован подзаряжаемый гибрид Mazda CX-60.

[ + – ] В линейке Mazda CX-60 будут 3,0-литровые версии и плаг-ин гибрид Фото: Motor1.com

Напомним, что Mazda CX-60 станет одним из пяти новых кроссоверов, которые японская компания представит в 2022-2023 годах. Запланированы отдельные модели для Европы и Америки и CX-60 предложат именно в Старом свете.

Ранее Фокус сообщал об электрокроссовере Mazda CX-30. Он получился весьма доступным.