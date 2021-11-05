Mazda готовит семиместный премиальный кроссовер: он станет конкурентом Audi Q7 и BMW X5

Mazda CX-80 представят в 2023 году. Кроссовер станет более компактной альтернативой Mazda CX-9 для европейского рынка.

В интернете появились первые рендеры Mazda CX-80. Большой семиместный кроссовер должен появиться в 2023 году и станет одной из моделей нового семейства Mazda. Об этом сообщает сайт Motor1.es.

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Новая Mazda CX-80 создана специально для европейского рынка и станет более компактной альтернативой модели CX-9. Конкурентами модели станут начальные версии Audi Q7, BMW X5 и Volvo XC90.

[ + – ] Кроссовер станет более компактной альтернативой Mazda CX-9 Фото: Mazda

Дело в том, что в Mazda планируют продвигаться в премиум-сегмент. CX-80 будет дорогим и богато оснащенным кроссовером с качественной отделкой салона.

Построят авто на полностью новой заднеприводной платформе с продольным расположением двигателя. Дебютирует она на Mazda 6 четвертого поколения.

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Топовые версии Mazda CX-80 2023 получат новейшие шестицилиндровые бензиновые и дизельные турбомоторы объемом 3,0 л и мощностью до 400 л. с. Более доступные варианты, скорее всего, оснастят 2,5-литровой 231-сильной турбочетверкой от Mazda CX-9. Также ожидается подзаряжаемый гибрид.

Ранее в интернете также появились рендеры младшей Mazda CX-60. Кроссовер появится в 2022 году.

Также Фокус ранее писал об электрической версии Mazda CX-30. Кроссовер получился весьма доступным.