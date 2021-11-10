Закрыли проезд мимо Бессарабского рынка: в центре Киева появилась еще одна пешеходная улица (карта)

Транспортные средства допустят в Бессарабский проезд только ночью, и то только для обслуживания рынка и близлежащих территорий.

В Киеве стало на одну пешеходную улицу больше. С 9 ноября движение транспорта запретили по Бессарабскому проезду. Об этом сообщил в Facebook экс-заместитель главы КГГА Александр Густелев.

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Пешеходная зона создана в рамках внедрения комплексной схемы организации дорожного движения на Бессарабской площади, улице Бассейной и Крутом спуске. Еще в 2017 году в КГГА провели школу-воркшоп "Трансформация Бессарабской площади" с участием студентов-градопланировщиков. Их пропозиции и были приняты во внимание.

[ + – ] Проезд по улице разрешили только транспорту коммунальных и обслуживающих организаций

Движение транспорта с бульвара Тараса Шевченко на Бассейную отныне разрешено только через улицы Большую Васильсковскую и Павла Скоропадского. Транспортная модель показала, что пропускная способность Бессарабской площади увеличится на 11%.

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Исключение сделали лишь для транспортных средств коммунальных служб и организаций, обслуживающих Бессарабский рынок. Им разрешили передвижение по Бессарабскому проезду ночью.

[ + – ] На Бессарабке обустроили парковки и велодорожки

Также в рамках реализации новой комплексной схемы организации дорожного движения на Бессарабской площади, ул. Бассейной и Крутом спуске обустроили велосипедную инфраструктуру. А еще на Бассейной (от ул. Скоропадского до Бессарабской площади) появилась новая парковочная зона.

Ранее Фокус рассказывал, что паркоместа в Киеве начали продавать с аукциона. Организации и учреждения смогут выкупить их для персонала и клиентов.