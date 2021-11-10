Закрили проїзд повз Бессарабський ринок: у центрі Києва з'явилася ще одна пішохідна вулиця (мапа)
Транспортні засоби допустять до Бессарабського проїзду лише вночі, і то лише для обслуговування ринку та прилеглих територій.
У Києві стало на одну пішохідну вулицю більше. З 9 листопада рух транспорту заборонили Бессарабським проїздом. Про це повідомив у Facebook екс-заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.
Пішохідна зона створена в межах упровадження комплексної схеми організації дорожнього руху на Бессарабській площі, вулиці Басейній і Крутому узвозі. Ще у 2017 році в КМДА провели школу-воркшоп "Трансформація Бессарабської площі" за участю студентів-містопланувальників. Їхні пропозиції й були прийняті до уваги.
Рух транспорту з бульвару Тараса Шевченка на Басейну відтепер дозволено лише через вулиці Велику Васильківську та Павла Скоропадського. Транспортна модель показала, що пропускна спроможність Бессарабської площі збільшиться на 11%.Важливо
Виняток зробили лише для транспортних засобів комунальних служб і організацій, які обслуговують Бессарабський ринок. Їм дозволили пересування Бессарабським проїздом уночі.
Також у межах реалізації нової комплексної схеми організації дорожнього руху на Бессарабській площі, вул. Басейній і Крутому узвозі облаштували велосипедну інфраструктуру. А ще на Басейній (від вул. Скоропадського до Бессарабської площі) з'явилася нова зона для паркування.
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