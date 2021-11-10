Закрили проїзд повз Бессарабський ринок: у центрі Києва з'явилася ще одна пішохідна вулиця (мапа)

Транспортні засоби допустять до Бессарабського проїзду лише вночі, і то лише для обслуговування ринку та прилеглих територій.

У Києві стало на одну пішохідну вулицю більше. З 9 листопада рух транспорту заборонили Бессарабським проїздом. Про це повідомив у Facebook екс-заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Пішохідна зона створена в межах упровадження комплексної схеми організації дорожнього руху на Бессарабській площі, вулиці Басейній і Крутому узвозі. Ще у 2017 році в КМДА провели школу-воркшоп "Трансформація Бессарабської площі" за участю студентів-містопланувальників. Їхні пропозиції й були прийняті до уваги.

[ + – ] Проїзд вулицею дозволили лише транспорту комунальних і обслуговувальних організацій

Рух транспорту з бульвару Тараса Шевченка на Басейну відтепер дозволено лише через вулиці Велику Васильківську та Павла Скоропадського. Транспортна модель показала, що пропускна спроможність Бессарабської площі збільшиться на 11%.

Важливо

Електрокросовер за $45 тисяч здивував рекордним запасом ходу – 1000 км без підзарядки

Виняток зробили лише для транспортних засобів комунальних служб і організацій, які обслуговують Бессарабський ринок. Їм дозволили пересування Бессарабським проїздом уночі.

[ + – ] На Бессарабці облаштували паркування та велодоріжки

Також у межах реалізації нової комплексної схеми організації дорожнього руху на Бессарабській площі, вул. Басейній і Крутому узвозі облаштували велосипедну інфраструктуру. А ще на Басейній (від вул. Скоропадського до Бессарабської площі) з'явилася нова зона для паркування.

Раніше Фокус розповідав, що паркомісця в Києві почали продавати з аукціону. Організації й установи зможуть викупити їх для персоналу та клієнтів.