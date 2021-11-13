В Украине изменятся водительские удостоверения: когда ждать нововведения

В водительских удостоверениях, как рассказали в МВД, появится специальный код, обозначающий сдачу практического экзамена на машине с автоматической коробкой передач.

В водительских удостоверениях украинцев появится отметка об автоматической коробке передач. По данным МВД Украины соответствующее изменение в документе должно появится с 28 декабря 2021 года.

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В сообщении Главного сервисного центра МВД говорится, что отметка о сдаче практического экзамена на автомобиле с автоматической коробкой передач будет выглядеть в форме 78.

Это говорит о том, что водители с такими правами смогут управлять транспортным средством только с автоматической коробкой передач. В случае, если такая отметка отсутствует, водитель имеет право управлять автомобилем и с автоматической, и с ручной коробкой передач.

Однако нововведение не коснется тех водителей, которые ранее получили водительские права.

Ранее сообщалось, что в Украине вводят новую систему подготовки будущих водителей в автошколах. Процесс реформирования обучения в автошколах запустят с апреля 2022.

С 5 ноября украинцы смогут получать водительские права в почтовых отделениях или заказать доставку таких документов на дом. Соответствующую услугу предоставят "Укрпочта" и Главный сервисный центр МВД.