В Україні зміняться посвідчення водія: коли чекати нововведення

У посвідченнях водія, як розповіли в МВС, з'явиться спеціальна позначка, що позначає складання практичного іспиту на автівці з автоматичною коробкою передач.

У посвідченнях водіїв українців з'явиться позначка про автоматичну коробку передач. За даними МВС України, відповідна зміна в документі має з'явитися з 28 грудня 2021 року.

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У повідомленні Головного сервісного центру МВС йдеться, що відмітка про складання практичного іспиту на автомобілі з автоматичною коробкою передач виглядатиме у формі 78.

Це свідчить про те, що водії з такими правами зможуть керувати транспортним засобом тільки з автоматичною коробкою передач. Якщо така відмітка відсутня, водій має право керувати автомобілем і з автоматичною, і з ручною коробкою передач.

Однак нововведення не торкнеться тих водіїв, які раніше отримали права водія.

Раніше повідомлялося, що в Україні запроваджують нову систему підготовки майбутніх водіїв в автошколах. Процес реформування навчання в автошколах запустять із квітня 2022 року.

З 5 листопада українці зможуть отримувати права водія в поштових відділеннях або замовити доставку таких документів додому. Відповідну послугу нададуть "Укрпошта" та Головний сервісний центр МВС.