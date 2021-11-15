Первый украинский электромобиль вызвал интерес в США

Электрокар CoolOn должен поступить в производство с 2024 года. Им уже интересуются в Америке.

Иностранные СМИ уделили внимание первому украинскому электрокару CoolOn. Свою публикацию ему посвятил известный американский автомобильный сайт Carscoops.

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В статье указано, что главное преимущество CoolOn – его невысокая цена в 16 тыс. долларов. Кроме того, украинский украинский электромобиль дешевый в содержании – эксплуатация обходится в 0,07 доллара на километр.

[ + – ] Запас хода электрокара - до 300 км Фото: carscoops.com

Американских журналистов также заинтересовала модульная конструкция CoolOn позволяющая установку самых разных кузовов в трех вариантах по длине. Угловатый дизайн продиктован соображениями практичности, а не эстетики.

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Украинский электромобиль CoolOn предложат с передним и полным приводом. Мощность мотора в топовой версии достигает 163 л. с., а крутящий момент – 250 Н∙м. Максимальная скорость составляет 90 км/ч.

[ + – ] Стоимость электромобиля - 16 тыс. долларов Фото: carscoops.com

Литий-фосфатная батарея состоит из множества модулей емкостью 4 кВт∙ч каждый. Предложат несколько ее вариантов, причем в самом "дальнобойном" запас хода составит 300 км. Также предусмотрена система удаленной диагностики авто.

Электрокар CoolOn собираются запустить в производство с 2022 года. Поначалу соберут партию из 2000 машин – на них уже принимают предзаказы.

[ + – ] Электромобиль CoolOn планируют выпускать с 2022 года

В перспективе разработчики планируют собрать к 2024-2025 годам 50 млн. долларов инвестиций, выйти на международный рынок и довести объемы производства до 20 тыс. авто в год.

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