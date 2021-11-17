Porsche показали свой самый дальнобойный электромобиль: его запас хода – свыше 500 км

Электрокар Porsche Taycan GTS рассекречен перед премьерой. Автомобилю улучшили управляемость и увеличили запас хода.

Электромобиль Porsche Taycan получил новую версию GTS. Пока опубликованы ее первые фото, а презентация модели состоится вечером на автошоу в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает официальный сайт Porsche.

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Новый Porsche Taycan GTS занимает нишу между версиями 4S и Turbo. Он полноприводной и с двумя моторами общей мощностью 598 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 3,7 с, а максимальная скорость ограничена на 250 км/ч.

[ + – ] Два электромотора развивают 598 л. с. Фото: Porsche

Аккумуляторная батарея емкостью 93,4 кВт∙ч позволяет проехать 504 км без подзарядки. То есть, GTS – самый "дальнобойный" Porsche Taycan.

Ходовую перенастроили на более активную езду. Стандартными являются пневмоподвеска и система векторизации тяги, а в качестве опции предложены карбоново-керамические тормоза.

[ + – ] Универсал потерял пластиковый обвес Фото: Porsche

Электрокар Porsche Taycan GTS предлагают в кузовах седан и универсал. Узнать авто можно по измененной передней части и карбоновому обвесу, а еще стандартными являются 20-дюймовые диски. Универсал Porsche Taycan Sport Turismo потерял пластиковые накладки на колесных арках, а его клиренс уменьшен на 20 мм.

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Салон Porsche Taycan GTS отделан алькантарой с контрастной красной прострочкой. Список опций пополнила панорамная крыша с изменяемой степенью тонировки.

[ + – ] Салон отделан алькантарой Фото: Porsche

Цена Porsche Taycan GTS стартует с 132 750 долларов. Купить электромобиль Porsche можно будет со второго квартала 2022 года.

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