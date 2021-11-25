АЗС снизили цены на бензин и дизель, но повысили на газ. Сколько стоит топливо в Украине

Некоторые АЗС подняли цену на бензин марки А-95. Автогаз в среднем подорожал на несколько копеек.

Сети автозаправок в Украине 25 ноября незначительно снизили цены на бензин и дизельное топливо по сравнению с предыдущим торговым днем. Об этом сообщило агентство "РБК-Украина".

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Бензин марки А-92 опустился лишь на 0,01 гривен, его продают по 30,62 гривен за литр. А-95 и дизель подешевели на 0,02 гривны (31,40 гривен и 30,35 гривен за литр). Автогаз подорожал на 0,02 гривен и стоит 19,06 гривен.

[ + – ] Средний расчет цен топлива в АЗС на сегодня Фото: Rbc.ua

Дешевле всего бензин А-95 в розницу продают по 28 гривен за литр. Максимальная стоимость этого вида топлива – 32,99 гривен. В среднем литр бензина А-95 по Украине стоит 31,40 гривен.

[ + – ] Бензин А-95 на нескольких АЗС подешевел Фото: Rbc.ua

Министерство экономики Украины 23 ноября опубликовало среднюю стоимость топлива, на основании которых высчитывается предельная цена продажи топлива в сетях АЗС. Бензин должен стоить в среднем 27,15 гривен, а дизель – 23,83 гривен за литр.

АЗС не могут поднять цену на литр бензина более, чем на 32,15 гривен, а на дизель – 30,83 гривен. Прошлый раз Минэкономики публиковало средний расчет цен на топливо 15 ноября. Тогда стоимость литра дизеля закрепили в пределах 24,55 гривен, а бензина – 28,18 гривен.

Фокус уже разбирался, как рост цен на нефть повлияет на стоимость топлива в Украине. К концу года горючее может подорожать примерно на 10%.

В октябре эксперты ожидали рост цен на бензин и дизель в Украине в пределах 3,5-4 грн.