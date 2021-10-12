Бензин в Украине может подорожать еще на 3-4 грн за литр, — эксперты

Цены на горючее вырастут, если стоимость нефти продолжит расти до $90 за баррель и выше.

Сергей Куюн, директор консалтинговой компании А-95, предполагает, что если нефть на мировых рынках в конце 2021 года подорожает до $90, в Украине цена литра бензина и дизеля повысится на 3,5-4 грн. О возможном росте стоимости нефти до $90 и выше уже заявили аналитики банка Goldman Sachs и Bank of America.

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Учитывая, что в 20-ых числах сентября в Минэкономики установили расчетные цены на бензин и дизель на уровне 26,17 и 22,59 грн за литр соответственно, в случае реализации описанного выше сценария с учетом максимально допустимой наценки АЗС могут установить ценники около 35,2 и 33,6 грн за литр соответственно.

С другой стороны, в Украине влияние подорожания нефти сглаживает усиление гривны, которое происходит с начала осени. За сентябрь украинская валюта по отношению к доллару укрепилась на 1,5%. Соответственно на закупку импортного топлива требуется меньше валюты.

Государство со своей стороны также сдерживает рост цен на горючее. С этой целью в мае 2021 года Кабмин ввел контроль стоимости основных видов топлива (кроме премиальных). В связи с этим Минэкономики теперь рассчитывает среднюю стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС устанавливают свою наценку не более 5 грн. на литр для бензина и 7 грн. на литр для дизеля.

Подробнее о тенденциях на топливном рынке читайте в статье Фокуса.

Чтобы разобраться в экономических трендах, читайте другую статью Фокуса: "Большой прогноз на 2022: курс гривны, рост цен, ситуация в агросекторе и промышленности".

Также Фокус в своей статье разбирался, ждет ли Украину топливный кризис из-за экстремальных холодов.