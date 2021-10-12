Бензин в Україні може подорожчати ще на 3-4 грн за літр, — експерти

Ціни на пальне зростуть, якщо вартість нафти продовжить рости до $ 90 за барель і вище.

Сергій Куюн, директор консалтингової компанії А-95, передбачає, що якщо нафта на світових ринках в кінці 2021 року подорожчає до $ 90, в Україні ціна за літр бензину і дизеля підвищиться на 3,5-4 грн. Про можливе зростання вартості нафти до $ 90 і вище вже заявили аналітики банку Goldman Sachs і Bank of America.

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З огляду на те, що в 20-их числах вересня в Мінекономіки встановили розрахункові ціни на бензин і дизель на рівні 26,17 і 22,59 грн за літр відповідно, у разі реалізації описаного вище сценарію з урахуванням максимально допустимої націнки АЗС можуть встановити цінники близько 35, 2 і 33,6 грн за літр відповідно.

З іншого боку, в Україні вплив подорожчання нафти згладжує посилення гривні, яке відбувається з початку осені. За вересень українська щодо долару зміцнилася на 1,5%. Відповідно на закупівлю імпортного палива потрібно менше валюти.

Держава зі свого боку також стримує зростання цін на пальне. З цією метою в травні 2021 року Кабмін ввів контроль вартості основних видів палива (крім преміальних). У зв'язку з цим Мінекономіки тепер розраховує середню вартість бензину і дизельного палива, від якої АЗС встановлюють свою націнку не більше 5 грн. на літр для бензину і 7 грн. на літр для дизеля.

Детальніше про тенденції на паливному ринку читайте в статті Фокуса.

Щоб розібратися в економічних трендах, читайте іншу статтю Фокуса: " Великий прогноз на 2022 : курс гривні, зростання цін, ситуація в агросекторі і промисловості".

Також Фокус у своїй статті розбирався, чи чекає Україну паливна криза через екстремальні погодні умови.