АЗС знизили ціни на бензин і дизель, але підвищили на газ. Скільки коштує паливо в Україні

Деякі АЗС підвищили ціну на бензин марки А-95. Автогаз здебільшого подорожчав на кілька копійок.

Мережі автозаправок в Україні 25 листопада трохи знизили ціни на бензин і дизельне паливо порівняно з попереднім торговим днем. Про це повідомило агентство "РБК-Україна".

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Бензин марки А-92 опустився лише на 0,01 гривні, його продають по 30,62 гривні за літр. А-95 і дизель подешевшали на 0,02 гривні (31,40 гривень та 30,35 гривень за літр). Автогаз подорожчав на 0,02 гривні та коштує 19,06 гривні.

[ + – ] Середній розрахунок цін палива на АЗС станом на сьогодні Фото: Rbc.ua

Найдешевше бензин А-95 у роздріб продають по 28 гривень за літр. Максимальна вартість цього виду палива — 32,99 гривні. Здебільшого літр бензину А-95 в Україні коштує 31,40 гривень.

[ + – ] Бензин А-95 на кількох АЗС подешевшав Фото: Rbc.ua

Міністерство економіки України 23 листопада опублікувало середню вартість палива, на підставі яких обчислюється гранична ціна продажу палива в мережах АЗС. Бензин має коштувати в середньому 27,15 гривні, а дизель — 23,83 гривні за літр.

АЗС не можуть підняти ціну на літр бензину більш ніж на 32,15 гривень, а на дизель — 30,83 гривень. Минулого разу Мінекономіки публікувало середній розрахунок цін на пальне 15 листопада. Тоді вартість літра дизеля закріпили в межах 24,55 грн, а бензину — 28,18 грн.

Фокус уже розбирався, як зростання цін на нафту вплине на вартість палива в Україні. До кінця року пальне може подорожчати приблизно на 10%.

У жовтні експерти очікували зростання цін на бензин і дизель в Україні в межах 3,5-4 грн.