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Редчайший суперкар Lamorghini стал жертвой голодного медведя (видео)

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Lamborghini Huracan, авто шейхов, разбитый Lamborghini, частный зоопарк
Фото: carscoops.com | Медведя привлекло яблоко в салоне Lamborghini

Медведь позарился на яблоко в салоне Lamborghini. Закрытая дверь его не остановила.

Дорогой лимитированный Lamborghini Huracan Performante серьезно пострадал от медведя. Животное изувечило автомобиль, стараясь попасть в салон авто. Видео с инцидентом опубликовано в Instagram и собирает тысячи просмотров.

Дело в том, что в салоне Lamborghini спрятали яблоко. Животному так захотелось им полакомиться, что оно попросту вырвало закрытую дверь суперкара.

Lamborghini Huracan, авто шейхов, разбитый Lamborghini, частный зоопарк
Шейх владеет несколькими Lamborghini Huracan
Lamborghini Huracan, авто шейхов, разбитый Lamborghini, частный зоопарк
В коллекции шейха - немало дорогих авто
Lamborghini Huracan, авто шейхов, разбитый Lamborghini, частный зоопарк
В зоопарке живут медведь, тигр и лев
Lamborghini Huracan, авто шейхов, разбитый Lamborghini, частный зоопарк
Хумайд Абдулла Альбукаиш обладает огромным состоянием
Lamborghini Huracan, авто шейхов, разбитый Lamborghini, частный зоопарк
Lamborghini Huracan, авто шейхов, разбитый Lamborghini, частный зоопарк
Lamborghini Huracan, авто шейхов, разбитый Lamborghini, частный зоопарк
Lamborghini Huracan, авто шейхов, разбитый Lamborghini, частный зоопарк

Следует отметить, что медведь – не совсем дикий, а прирученный. Как и суперкар Lamborghini Huracan, он принадлежит арабскому шейху Хумайду Абдулле Альбукаишу. Собственно, он и снимал видео.

Шейх владеет коллекцией дорогих авто, а также содержит небольшой частный зоопарк. Помимо медведя, в имении Хумайда Абдуллы Альбукаиша живут лев, тигр и обезьяны.

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Lamborghini Huracan Performante – редкая заряженная версия модели, выпущенная лимитированным тиражом. Купе оснащено 640-сильным V10, позволяющим разгоняться до 100 км/ч за 2,9 с и развивать 325 км/ч. В свое время оно даже установило рекорд круга на знаменитом автодроме Нюрбургринг.

Медведь легко вырвал дверь Lamborghini

Впрочем, шейх Хумайд Абдулла Альбукаиш особо не опечалился из-за поврежденного авто. Судя по фото, у него есть еще один Lamborghini Huracan.

Ранее Фокус рассказывал об утонувшем в озере Lamborghini. Его владелец попросту перепутал педали.