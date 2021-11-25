Редчайший суперкар Lamorghini стал жертвой голодного медведя (видео)

Медведь позарился на яблоко в салоне Lamborghini. Закрытая дверь его не остановила.

Дорогой лимитированный Lamborghini Huracan Performante серьезно пострадал от медведя. Животное изувечило автомобиль, стараясь попасть в салон авто. Видео с инцидентом опубликовано в Instagram и собирает тысячи просмотров.

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Дело в том, что в салоне Lamborghini спрятали яблоко. Животному так захотелось им полакомиться, что оно попросту вырвало закрытую дверь суперкара.

[ + – ] Шейх владеет несколькими Lamborghini Huracan [ + – ] В коллекции шейха - немало дорогих авто [ + – ] В зоопарке живут медведь, тигр и лев [ + – ] Хумайд Абдулла Альбукаиш обладает огромным состоянием

Следует отметить, что медведь – не совсем дикий, а прирученный. Как и суперкар Lamborghini Huracan, он принадлежит арабскому шейху Хумайду Абдулле Альбукаишу. Собственно, он и снимал видео.

Шейх владеет коллекцией дорогих авто, а также содержит небольшой частный зоопарк. Помимо медведя, в имении Хумайда Абдуллы Альбукаиша живут лев, тигр и обезьяны.

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Lamborghini Huracan Performante – редкая заряженная версия модели, выпущенная лимитированным тиражом. Купе оснащено 640-сильным V10, позволяющим разгоняться до 100 км/ч за 2,9 с и развивать 325 км/ч. В свое время оно даже установило рекорд круга на знаменитом автодроме Нюрбургринг.

[ + – ] Медведь легко вырвал дверь Lamborghini

Впрочем, шейх Хумайд Абдулла Альбукаиш особо не опечалился из-за поврежденного авто. Судя по фото, у него есть еще один Lamborghini Huracan.

Ранее Фокус рассказывал об утонувшем в озере Lamborghini. Его владелец попросту перепутал педали.