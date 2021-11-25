Рідкісний суперкар Lamorghini став жертвою голодного ведмедя (відео)

Ведмідь зазіхнув на яблуко в салоні Lamborghini. Зачинені двері його не зупинили.

Дорогий лімітований Lamborghini Huracan Performante серйозно постраждав від ведмедя. Тварина понівечила автомобіль, намагаючись потрапити до салону авто. Відео з інцидентом опубліковано в Instagram та збирає тисячі переглядів.

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Справа в тому, що в салоні Lamborghini сховали яблуко. Тварині так захотілося ним поласувати, що він просто вирвав зачинені двері суперкара.

[ + – ] Шейх володіє декількома Lamborghini Huracan [ + – ] У колекції шейха – чимало дорогих авто [ + – ] У зоопарку живуть ведмідь, тигр та лев [ + – ] Хумайд Абдулла Альбукаїш має величезний статок

Варто зазначити, що ведмідь не зовсім дикий, а приручений. Як і суперкар Lamborghini Huracan, він належить арабському шейху Хумайду Абдуллі Альбукаїшу. Власне, він і знімав відео.

Шейх володіє колекцією дорогих автомобілів, а також має невеликий приватний зоопарк. Крім ведмедя, у маєтку Хумайда Абдулли Альбукаїша живуть лев, тигр та мавпи.

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Lamborghini Huracan Performante – рідкісна заряджена версія моделі, випущена лімітованим тиражем. Купе оснащено 640-сильним V10, що дозволяє розганятися до 100 км/год за 2,9 с і розвивати 325 км/год. Свого часу він навіть встановив рекорд кола на знаменитому автодромі Нюрбургринг.

[ + – ] Ведмідь легко вирвав двері Lamborghini

Втім, шейх Хумайд Абдулла Альбукаїш особливо не засмутився через пошкоджене авто. Судячи з фото, він має ще один Lamborghini Huracan.

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