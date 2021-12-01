Санкции в действии: команду МАЗ сняли с ралли Дакар

Минский автозавод попал под санкции Евросоюза. Ограничения затронули и команду МАЗ.

Команда "МАЗ-СПОРТавто" не будет принимать участие в ралли Дакар-2022. Организаторы ралли из компании A.S.O. подтвердили, что причиной такого решения являются санкции, наложенные на Минский автозавод. Об этом пишет сайт Чемпионат.

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Изначально в стартовом листе ралли Дакар было три экипажа на грузовых МАЗ. Затем их убрали по решению властей Франции (A.S.O. – французская компания).

[ + – ] МАЗ выступает в ралли с 2012 года Фото: МАЗ

"Вследствие мер, принятых Европейским союзом и затрагивающих различные белорусские юридические лица, включая автопроизводителя МАЗ, власти Франции проинформировали организаторов Дакара, что для МАЗа юридически невозможно принять участие в гонке 2022 года. Организаторы Дакара были вынуждены проинформировать МАЗ об этом решении", — сообщили представители A.S.O.

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Минский автозавод стал одной из белорусских государственных компаний, против которых Евросоюз ввел санкции в связи с нарушениями прав человека и репрессиями против гражданского общества. Кроме того, одной из причин называется выпуск на МАЗе автозаков и спецавто для подавления протестов.

Теперь выяснилось, что ограничения распространяются и на гоночную команду МАЗ. Она участвует в ралли Дакар с 2012 года. В 2022 году марафон пройдет с 1 по 14 января и в нем примет участие украинский экипаж.

Ранее Фокус рассказывал, что на Дакар-2022 заявлена старая 37-летняя Нива. Выступать на ней будет швейцарская команда.