Санкції в дії: команду МАЗ зняли з ралі Дакар

Мінський автозавод потрапив під санкції Євросоюзу. Обмеження торкнулися й команди МАЗ.

Команда "МАЗ-СПОРТавто" не братиме участі в ралі Дакар-2022. Організатори ралі з компанії ASO підтвердили, що причиною цього рішення є санкції, накладені на Мінський автозавод. Про це пише сайт "Чемпіонат".

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Спочатку в стартовому листі ралі Дакар було три екіпажі на вантажних МАЗ. Потім їх прибрали за рішенням влади Франції (ASO – французька компанія).

[ + – ] МАЗ виступає в ралі з 2012 року Фото: МАЗ

"Унаслідок заходів, вжитих Європейським союзом і які зачіпають різних білоруських юридичних осіб, включаючи автовиробника МАЗ, влада Франції поінформувала організаторів Дакару, що для МАЗу юридично неможливо взяти участь у гонці 2022 року. Організатори Дакару були змушені проінформувати МАЗ про це рішення", — повідомили представники ASO

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Мінський автозавод став однією з білоруських державних компаній, проти яких Євросоюз запровадив санкції через порушення прав людини та репресії проти громадянського суспільства. Крім того, однією з причин називається випуск на МАЗі автозаків і спецавто для придушення протестів.

Наразі з'ясувалося, що обмеження поширюються й на гоночну команду МАЗ. Вона бере участь у ралі Дакар із 2012 року. 2022 року марафон пройде з 1 по 14 січня, і в ньому візьме участь український екіпаж.

Раніше Фокус розповідав, що на Дакар-2022 заявлено стару 37-річну Ниву. Виступатиме на ній швейцарська команда.