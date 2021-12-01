В Великобритании введут зарядные устройства для электромобилей в новостройках с 2022 года

Таким образом британцев побуждают отказаться от загрязняющих окружающую среду транспортных средств.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с 2022 года обязательно станет установка зарядных устройств к электромобилям в новостройках, вблизи супермаркетов и офисных центров в стране.

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Об этом сообщает издание Euronews.

Такое объявление вызвано недавним участием Джонсона в саммите COP26 по изменению климата, в результате которого премьер-министр спланировал ряд изменений по сокращению выбросов углерода.

Это шаг к запрету новых продаж дизельных и бензиновых автомобилей в Великобритании с 2030 года в рамках достижения нулевых выбросов углерода до 2050 года.

"Продажи электромобилей в стране сейчас растут до 70 процентов в год, и в 2030 году мы завершаем рынок новых углеводородных ДВС, транспортных средств внутреннего сгорания, опережая другие европейские страны", — сказал Борис Джонсон.

По его словам, такие усилия следует приложить, чтобы преодолеть последствия пандемии в ближайшее время.

В настоящее время в Англии насчитывается около 25 тыс. зарядных пунктов.

Однако, по оценкам регулятора Управления по конкуренции и рынкам, к 2030 году это количество будет увеличено в 10 раз.

Напомним, названы лучшие авто года в Европе. Большинство – электрокары.

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