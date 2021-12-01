У Великобританії введуть зарядні пристрої для електромобілів у новобудовах з 2022 року

Таким чином британців спонукають відмовитися від транспортних засобів, що забруднюють довкілля

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що з 2022 року обов’язковим стане встановлення зарядних пристроїв до електромобілів у новобудовах, поблизу супермаркетів та робочих осередків у країні.

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Про це повідомляє видання Euronews.

Таке оголошення спричинено нещодавньою участю Джонсона у саміті COP26 зі зміни клімату, у результаті якого прем’єр-міністр спланував ряд змін щодо скорочення викидів вуглецю.

Це є кроком до заборони нових продажів дизельних і бензинових автомобілів у Великобританії з 2030 року в рамках досягнення нульових викидів вуглецю до 2050 року.

"Продажі електромобілів у країні зараз зростають до 70 відсотків на рік, і в 2030 році ми завершуємо ринок нових вуглеводневих ДВС, транспортних засобів внутрішнього згоряння, випереджаючи інші європейські країни", — сказав Борис Джонсон.

За його словами, такі зусилля слід прикласти, аби подолати наслідки пандемії найближчим часом.

Наразі в Англії налічують близько 25 тис. зарядних пунктів.

Проте, за оцінками регулятора Управління з питань конкуренції та ринків, до 2030 року ця кількість буде збільшена у 10 разів.

Нагадаємо, названі найкращі авто року в Європі. Більшість — електрокари.

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