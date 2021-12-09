BMW 3 Series станет электромобилем: первые фото и подробности
Электрокар BMW 3 Series крупнее стандартного седана. Его оснастили 340-сильным мотором.
Опубликованы первые фото электрического BMW 3 Series. Седан поступит в продажу с марта-апреля, причем выпускать его будут в Китае. Об этом сообщает сайт Autohome.
Интересно, что электромобиль на китайском рынке назовут BMW i3. Впрочем, путаницы с привычным для нас хэтчбеком i3 возникнуть не должно, ведь в Поднебесной он на данный момент не продается.
В основе электрокара лежит удлиненный BMW 3 Series Long (его создали специально для Китая), то есть он несколько крупнее стандартной "тройки":
- Длина – 4872 мм
- Ширина – 1846 мм
- Высота – 1481 мм
- Колесная база – 2966 мм
От бензиновых и дизельных версий электромобиль BMW 3 Series отличается дизайном бамперов и оптики. К тому же, заменены передние крылья, а вместо фирменной решетки радиатора у него пластиковые заглушки.
Первым в продажу поступит заднеприводной вариант BMW i3 eDrive 35L с 340-сильным мотором. Позже также появится полноприводная версия eDrive 50L с двумя электромоторами суммарной мощностью 540 л. с. Запас хода пока не объявлен, но известно, что все BMW i3 оснастят пневмоподвеской.
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