BMW 3 Series станет электромобилем: первые фото и подробности

Электрокар BMW 3 Series крупнее стандартного седана. Его оснастили 340-сильным мотором.

Опубликованы первые фото электрического BMW 3 Series. Седан поступит в продажу с марта-апреля, причем выпускать его будут в Китае. Об этом сообщает сайт Autohome.

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Интересно, что электромобиль на китайском рынке назовут BMW i3. Впрочем, путаницы с привычным для нас хэтчбеком i3 возникнуть не должно, ведь в Поднебесной он на данный момент не продается.

[ + – ] Базовая версия получила 340-сильный мотор Фото: autohome.com.cn

В основе электрокара лежит удлиненный BMW 3 Series Long (его создали специально для Китая), то есть он несколько крупнее стандартной "тройки":

Длина – 4872 мм

Ширина – 1846 мм

Высота – 1481 мм

Колесная база – 2966 мм

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От бензиновых и дизельных версий электромобиль BMW 3 Series отличается дизайном бамперов и оптики. К тому же, заменены передние крылья, а вместо фирменной решетки радиатора у него пластиковые заглушки.

Первым в продажу поступит заднеприводной вариант BMW i3 eDrive 35L с 340-сильным мотором. Позже также появится полноприводная версия eDrive 50L с двумя электромоторами суммарной мощностью 540 л. с. Запас хода пока не объявлен, но известно, что все BMW i3 оснастят пневмоподвеской.

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