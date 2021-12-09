BMW 3 Series стане електромобілем: перші фото та подробиці

Електрокар BMW 3 Series більший від стандартного седана. Його оснастили 340-сильним двигуном.

Опубліковано перші фото електричного BMW 3 Series. Седан надійде у продаж із березня-квітня, причому випускатимуть його в Китаї. Про це повідомляє сайт Autohome.

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Цікаво, що електромобіль на китайському ринку назвуть BMW i3. Втім, плутанини зі звичним для нас хетчбеком i3 виникнути не повинно, адже у Піднебесній він зараз не продається.

[ + – ] Базова версія отримала 340-сильний двигун Фото: autohome.com.cn

В основі електрокара лежить подовжений BMW 3 Series Long (його створили спеціально для Китаю), тобто він трохи більший за стандартну "трійку":

Довжина – 4872 мм

Ширина – 1846 мм

Висота – 1481 мм

Колісна база – 2966 мм

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Від бензинових та дизельних версій електромобіль BMW 3 Series відрізняється дизайном бамперів та оптики. До того ж, замінені передні крила, а замість фірмових ґрат радіатора у нього пластикові заглушки.

Першим у продаж надійде задньопривідний варіант BMW i3 eDrive 35L із 340-сильним мотором. Пізніше також з'явиться повнопривідна версія eDrive 50L із двома електромоторами сумарною потужністю 540 к. с. Запас ходу поки що не оголошений, але відомо, що всі BMW i3 оснастять пневмопідвіскою.

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