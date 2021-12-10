Украинец вернул к жизни раритетный 90-летний Fiat (видео)

Винтажный автомобиль три десятка лет простоял под открытым небом. Его реставрация заняла несколько лет.

Юрий Руснак из Ужгорода дал вторую жизнь редкому NSU FIAT 508 Ballila 1932 года. Автомобиль восстановили из груды металлолома. Об этом идет речь в сюжете передачи ДжеДАИ.

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Автомобиль обнаружили в Мукачево, где он больше 30 лет ржавел под открытым небом. Владелец был рад избавиться от машины, причем поначалу даже трудно было определить ее модель.

[ + – ] После нескольких лет реставрации авто выглядит идеально Фото: скриншот/YouTube

Со временем Юрий Руснак выяснил, что это FIAT 508 Ballila, собранный на немецком заводе NSU. Для своего времени это была популярная модель – ее собирали не только в Италии и Германии, но и в Польше, Франции и Чехословакии.

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Реставрация длилась несколько лет, причем большинство деталей пришлось заказывать за границей. Вместе с тем, двигатель, коробка передач, двери, колеса, панель приборов, руль и сиденья остались родными и были восстановлены. Владелец хотел сделать машину максимально аутентичной. Сейчас автомобиль выглядит отлично и привлекает жителей Ужгорода и туристов.

[ + – ] FIAT 508 Ballila выпущен на немецком заводе NSU

NSU FIAT 508 Ballila оснащен 1,0-литровым бензиновым мотором мощностью 25 л. с. и 3-ступенчатой механической КПП. Он способен развить 90 км/ч и был одним из самых экономичных авто своего времени – расходует 8 л/100 км.

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