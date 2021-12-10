Українець повернув до життя 90-річний раритетний Fiat (відео)

Вінтажний автомобіль три десятки років простояв просто неба. Його реставрація зайняла кілька років.

Юрій Руснак із Ужгорода дав друге життя рідкісному NSU FIAT 508 Ballila 1932 року. Автомобіль відновили з купи брухту. Про це йдеться у сюжеті передачі ДжеДАІ.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Автомобіль виявили в Мукачеві, де він понад 30 років іржавів просто неба. Власник був радий позбутися машини, причому спочатку навіть важко було визначити її модель.

[ + – ] Після кількох років реставрації авто виглядає ідеально. Фото: скриншот/YouTube

Згодом Юрій Руснак з'ясував, що це FIAT 508 Ballila, зібраний на німецькому заводі NSU. Для свого часу це була популярна модель – її збирали не лише в Італії та Німеччині, а й у Польщі, Франції та Чехословаччині.

Важливо

У США знайшли величезний цвинтар ретро-авто: там 4 тисячі машин (фото)

Реставрація тривала кілька років, причому більшість деталей довелося замовляти за кордоном. Водночас, двигун, коробка передач, двері, колеса, панель приладів, кермо та сидіння залишилися рідними та були відновлені. Власник хотів зробити машину максимально автентичною. Зараз автомобіль виглядає чудово та приваблює мешканців Ужгорода та туристів.

[ + – ] FIAT 508 Ballila випущено на німецькому заводі NSU

NSU FIAT 508 Ballila оснащений 1,0-літровим бензиновим двигуном потужністю 25 к. с. та 3-ступінчастою механічною КПП. Він здатний розвинути 90 км/год і був одним з найекономічніших авто свого часу — витрачає 8 л/100 км.

Раніше Фокус розповідав про рідкісну і незвичайну Волгу ГАЗ-21, знайдену в Європі. Вона оснащена дизельним двигуном.