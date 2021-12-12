В старом сарае обнаружена коллекция авто стоимостью миллионы долларов (видео)
Цена некоторых автомобилей достигает 600-700 тыс. долларов. Большинство машин – британского производства.
В Великобритании посреди поля обнаружен старый сарай, полный редких ретро-автомобилей. Их там собралось около 50, причем среди них есть действительно ценные раритетные экземпляры. Видео с заброшенными авто опубликовал Youtube-канал Lost Adventures.
Большинство моделей представляют послевоенный британский автопром, причем некоторые из них – весьма недешевые. Старейший авто в коллекции – роскошный Bentley Mark VI 1946 года – стоит около 600-700 тыс. долларов. Дорогими являются и спортивные Aston Martin Lagonda и Jaguar XK140 — они оценены в несколько сотен тысяч долларов.
Кроме того, в сарае и на близлежащей территории можно увидеть классические Jaguar Mk1, Sunbeam-Talbot 90, Daimler Conquest, и Triumph Vitesse. Обращают на себя внимание родстеры MG A и MG B, купе Porsche 924.
Состояние автомобилей разное, но все они требуют ремонта или реставрации. Хозяин коллекции на данный момент неизвестен, но видно, что машинам давно не уделяли внимание. Они покрыты слоем пыли, а некоторые и проржавели.Важно
Ранее Фокус рассказывал о кладбище старых ретро-автомобилей. Там насчитали около 4000 машин.