В старом сарае обнаружена коллекция авто стоимостью миллионы долларов (видео)

Цена некоторых автомобилей достигает 600-700 тыс. долларов. Большинство машин – британского производства.

В Великобритании посреди поля обнаружен старый сарай, полный редких ретро-автомобилей. Их там собралось около 50, причем среди них есть действительно ценные раритетные экземпляры. Видео с заброшенными авто опубликовал Youtube-канал Lost Adventures.

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Большинство моделей представляют послевоенный британский автопром, причем некоторые из них – весьма недешевые. Старейший авто в коллекции – роскошный Bentley Mark VI 1946 года – стоит около 600-700 тыс. долларов. Дорогими являются и спортивные Aston Martin Lagonda и Jaguar XK140 — они оценены в несколько сотен тысяч долларов.

[ + – ] Часть машин ржавеют на улице [ + – ] Bentley Mark VI [ + – ] Jaguar XK140 [ + – ] Aston Martin Lagonda [ + – ] Daimler Conquest [ + – ] Jaguar Mk1

Кроме того, в сарае и на близлежащей территории можно увидеть классические Jaguar Mk1, Sunbeam-Talbot 90, Daimler Conquest, и Triumph Vitesse. Обращают на себя внимание родстеры MG A и MG B, купе Porsche 924.

[ + – ] Часть машин действительно редкие и ценятся коллекционерами

Состояние автомобилей разное, но все они требуют ремонта или реставрации. Хозяин коллекции на данный момент неизвестен, но видно, что машинам давно не уделяли внимание. Они покрыты слоем пыли, а некоторые и проржавели.

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