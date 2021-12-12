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У старому сараї виявлено колекцію авто вартістю мільйони доларів (відео)

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Занедбані авто, колекція авто, британські авто, ретро-авто, Bentley Mark VI, Jaguar XK140
Фото: скриншот/YouTube | Загалом нарахували 50 рідкісних автомобілів

Ціна деяких автомобілів сягає 600-700 тис. доларів. Більшість машин – англійського виробництва.

У Великій Британії серед поля виявлено старий сарай, повний рідкісних ретро-автомобілів. Їх там зібралося близько 50, причому серед них є справді цінні раритетні екземпляри. Відео із занедбаними авто опублікував Youtube-канал Lost Adventures.

Більшість моделей представляють післявоєнний британський автопром, причому деякі з них дуже недешеві. Найстаріший автомобіль у колекції — розкішний Bentley Mark VI 1946 року — коштує близько 600-700 тис. доларів. Дорогими є і спортивні Aston Martin Lagonda та Jaguar XK140 – вони оцінені у кілька сотень тисяч доларів.

Частина машин іржавіють на вулиці
Частина машин іржавіють на вулиці
Bentley Mark VI
Bentley Mark VI
Jaguar XK140
Jaguar XK140
Aston Martin Lagonda
Aston Martin Lagonda
Daimler Conquest
Daimler Conquest
Jaguar Mk1
Jaguar Mk1
Частина машин іржавіють на вулиці
Bentley Mark VI
Jaguar XK140
Aston Martin Lagonda
Daimler Conquest
Jaguar Mk1

Крім того, в сараї та на прилеглій території можна побачити класичні Jaguar Mk1, Sunbeam-Talbot 90, Daimler Conquest, та Triumph Vitesse. Звертають на себе увагу родстери MG A і MG B, купе Porsche 924.

Стан автомобілів різний, але всі вони вимагають ремонту чи реставрації. Господар колекції зараз невідомий, але видно, що машинам давно не приділяли уваги. Вони вкриті шаром пилу, а деякі й проржавіли.

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Раніше Фокус розповідав про цвинтар старих ретро-автомобілів. Там нарахували близько 4000 машин.