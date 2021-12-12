У старому сараї виявлено колекцію авто вартістю мільйони доларів (відео)

Ціна деяких автомобілів сягає 600-700 тис. доларів. Більшість машин – англійського виробництва.

У Великій Британії серед поля виявлено старий сарай, повний рідкісних ретро-автомобілів. Їх там зібралося близько 50, причому серед них є справді цінні раритетні екземпляри. Відео із занедбаними авто опублікував Youtube-канал Lost Adventures.

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Більшість моделей представляють післявоєнний британський автопром, причому деякі з них дуже недешеві. Найстаріший автомобіль у колекції — розкішний Bentley Mark VI 1946 року — коштує близько 600-700 тис. доларів. Дорогими є і спортивні Aston Martin Lagonda та Jaguar XK140 – вони оцінені у кілька сотень тисяч доларів.

[ + – ] Частина машин іржавіють на вулиці [ + – ] Bentley Mark VI [ + – ] Jaguar XK140 [ + – ] Aston Martin Lagonda [ + – ] Daimler Conquest [ + – ] Jaguar Mk1

Крім того, в сараї та на прилеглій території можна побачити класичні Jaguar Mk1, Sunbeam-Talbot 90, Daimler Conquest, та Triumph Vitesse. Звертають на себе увагу родстери MG A і MG B, купе Porsche 924.

Стан автомобілів різний, але всі вони вимагають ремонту чи реставрації. Господар колекції зараз невідомий, але видно, що машинам давно не приділяли уваги. Вони вкриті шаром пилу, а деякі й проржавіли.

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