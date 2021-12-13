Не прошло и пяти лет: грузовая Tesla Semi поступила в производство

Поначалу электрический грузовик будут выпускать мелкими партиями. Среди его заказчиков — известные американские компании.

Серийный электромобиль Tesla Semi заметили на предприятии марки в Неваде. Грузовая модель, представленная еще в ноябре 2017 года, наконец поступает в производство. Об этом сообщает сайт InsideEVs.

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Видео с Tesla Semi 2022 заснял дрон, пролетавший над фабрикой в Неваде. Серийную модель выдают зеркала заднего вида – на прототипе их не было.

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Известно, что на первых порах выпуск Tesla Semi будет мелкосерийным, а на большие объемы производства завод выйдет только в 2023 году. По предварительным данным, первыми электрогрузовики получит компания PepsiCo – она заказала сотню машин и, возможно, получит первые авто уже в нынешнем году.

Всего же собрано около 750 заказов на Tesla Semi. Крупнейшим покупателем на данный момент является сеть супермаркетов Walmart – 175 электрокаров. Среди других клиентов – известные компании DHL, FedEx и Anheuser-Busch.

Напомним, что новая Tesla Semi будет предложена в двух версиях – с запасом хода 480 и 800 км (в составе автопоезда). Грузовой электрокар сможет разгоняться до 100 км/ч за 5 секунд без полуприцепа и за 20 с – с ним. Стоимость составляет от 150 до 200 тыс. долларов.

Ранее Фокус рассказывал, что с дрона также засняли серийный пикап Tesla Cybertruck. Его должны запустить в производство с 2022 года.