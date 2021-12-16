На смену маршруткам: в Киеве закупили современные автобусы с кондиционером и камерами (фото)

До конца января в эксплуатацию поступят 29 автобусов MAN. Они будут курсировать на трех маршрутах.

В Киеве на Крещатике показали современные автобусы MAN. Город закупил их для замены старых маршрутных такси. Об этом сообщает издание "Вечірній Київ".

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В центре столицы показали четыре новых MAN, но всего их приобрели 29. До конца января их планируют вывести на три киевских маршрута:

№191: ул. Милославская – ст. м. "Лесная";

№417: ул. Подлесная – ст. м. "Контрактовая площадь";

№573: ул. Будищанская – бульв. Вацлава Гавела.

[ + – ] Салон рассчитан на 60 пассажиров Фото: Вечірній Київ

Заместитель главы КГГА Константин Усов сообщил, что поначалу в новых маршрутках будут принимать оплату наличными, однако до конца 2022 года их планируют интегрировать в систему единого электронного билета.

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Автобусы MAN достигают 12 м в длинуи рассчитаны на 60 пассажиров. Их двигатели соответствуют экологическим нормам Евро-5, а в салоне установлены камеры, кондиционер и датчики пассажиропотока. Низкий пол облегчает посадку и высадку людей с ограниченными возможностями.

[ + – ] Автобусы заменят старые маршрутки Фото: Вечірній Київ

"Это первая партия автобусов MAN новых перевозчиков, которые выиграли конкурс, потому что имеют хороший транспорт, отвечающий новым стандартам. Надеюсь, в течение 2022 года мы поменяем все 1477 маршруток как минимум на автобусы такого класса. Параллельно будем пополнять парк нашего коммунального перевозчика Киевпасстранса новым транспортом", — заявил Константин Усов.

Ранее Фокус рассказывал, что в Харькове наладят выпуск новых автобусов весьма интересной и нестандартной конструкции.