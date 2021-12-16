На смену маршруткам: в Киеве закупили современные автобусы с кондиционером и камерами (фото)
До конца января в эксплуатацию поступят 29 автобусов MAN. Они будут курсировать на трех маршрутах.
В Киеве на Крещатике показали современные автобусы MAN. Город закупил их для замены старых маршрутных такси. Об этом сообщает издание "Вечірній Київ".
В центре столицы показали четыре новых MAN, но всего их приобрели 29. До конца января их планируют вывести на три киевских маршрута:
- №191: ул. Милославская – ст. м. "Лесная";
- №417: ул. Подлесная – ст. м. "Контрактовая площадь";
- №573: ул. Будищанская – бульв. Вацлава Гавела.
Заместитель главы КГГА Константин Усов сообщил, что поначалу в новых маршрутках будут принимать оплату наличными, однако до конца 2022 года их планируют интегрировать в систему единого электронного билета.Важно
Автобусы MAN достигают 12 м в длинуи рассчитаны на 60 пассажиров. Их двигатели соответствуют экологическим нормам Евро-5, а в салоне установлены камеры, кондиционер и датчики пассажиропотока. Низкий пол облегчает посадку и высадку людей с ограниченными возможностями.
"Это первая партия автобусов MAN новых перевозчиков, которые выиграли конкурс, потому что имеют хороший транспорт, отвечающий новым стандартам. Надеюсь, в течение 2022 года мы поменяем все 1477 маршруток как минимум на автобусы такого класса. Параллельно будем пополнять парк нашего коммунального перевозчика Киевпасстранса новым транспортом", — заявил Константин Усов.
Ранее Фокус рассказывал, что в Харькове наладят выпуск новых автобусов весьма интересной и нестандартной конструкции.