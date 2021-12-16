На зміну маршруткам: у Києві показали сучасні автобуси з кондиціонером (фото)

До кінця січня в експлуатацію надійдуть 29 автобусів MAN. Вони курсуватимуть на трьох маршрутах.

У Києві на Хрещатику показали найсучасніші автобуси MAN. Їх привіз до столиці один із приватних перевізників з півдня України для заміни старих маршрутних таксі. Про це повідомляє видання "Вечірній Київ".

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У центрі столиці показали чотири MAN, але всього експлуатуватимуть 29 таких автобусів. До кінця січня їх планують вивести на три київські маршрути:

№ 191: вул. Милославська – ст. м. "Лісова";

№ 417: вул. Підлісна – ст. м. "Контрактова площа";

№ 573: вул. Будищанська – бульв. Вацлава Гавела.

[ + – ] Салон розрахований на 60 пасажирів Фото: Вечірній Київ

Заступник голови КМДА Костянтин Усов повідомив, що спочатку в маршрутках прийматимуть оплату готівкою, проте до кінця 2022 року їх планують інтегрувати до системи єдиного електронного квитка.

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Автобуси MAN досягають 12 м завдовжки та розраховані на 60 пасажирів. Їхні двигуни відповідають екологічним нормам Євро-5. У салоні встановлений кондиціонер, а згодом з'являться камери і датчики пасажиропотоку. Низька підлога полегшує посадку та висадку людей із обмеженими можливостями.

[ + – ] Автобуси замінять старі маршрутки Фото: Вечірній Київ

"Це перша партія автобусів MAN нових перевізників, які виграли конкурс, бо мають хороший транспорт, який відповідає новим стандартам. Сподіваюся, протягом 2022 року ми поміняємо всі 1477 маршруток як мінімум на автобуси такого класу. Паралельно поповнюватимемо парк нашого комунального перевізника Київпастрансу новим транспортом", — заявив Костянтин Усов.

Раніше Фокус розповідав, що в Харкові налагодять випуск нових автобусів дуже цікавої та нестандартної конструкції.