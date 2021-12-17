Купить Бамблби: на продажу выставили культовые авто из фильма "Трансформеры"
Четыре автомобиля из разных частей франшизы "Трансформеры" оценили в 2 млн. долларов. Все они принадлежат режиссеру фильма Майклу Бэю.
В Майами (США) на продажу выставили коллекцию авто из фильмов "Трансформеры". Купить их предлагают комплектом общей стоимостью в 2 миллиона долларов. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Всего продаются четыре автомобиля из разных частей киносаги. Все они являются собственностью режиссера "Трансформеров" Майкла Бэя.
Звезда коллекции – конечно же, Chevrolet Camaro 2010 года, игравший роль одного из главных героев Бамлби. Конкретно этот автомобиль снимался в фильме "Трансформеры 3: Темная сторона Луны". Его доработали в General Motors – установили новые зеркала, капот и задний спойлер.
В этой же кинокартине снимался и Mercedes-Benz SLS AMG. Изначально это был автомобиль из тест-парка американского представительства Mercedes-Benz. У купе – эксклюзивная отделка салона.
Самый дорогой автомобиль в коллекции – Lamborghini Aventador 2014 года с 700-сильным V12. Его пробег – всего 3200 км. Суперкар создали специально для Майкла Бэя, и он решил снять свою машину в фильме "Трансформеры: Эпоха истребления".Важно
Самым новым является Ford Mustang 2017 года в полицейской раскраске, сыгравший роль десептикона Баррикейда в киноленте "Трансформеры: Последний рыцарь". Купе получило аэродинамический пакет, капот с воздухозаборниками и таран спереди.
Ранее Фокус рассказывал о самой большой в мире коллекции Ford. Американец собрал свыше 200 авто марки.