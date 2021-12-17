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Купить Бамблби: на продажу выставили культовые авто из фильма "Трансформеры"

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авто из фильма Трансформеры, трансформер Бамблби, Chevrolet Camaro, Lamborghini Aventador, Ford Mustang
Фото: carscoops.com | Четыре авто оценили в 2 млн. долларов

Четыре автомобиля из разных частей франшизы "Трансформеры" оценили в 2 млн. долларов. Все они принадлежат режиссеру фильма Майклу Бэю.

В Майами (США) на продажу выставили коллекцию авто из фильмов "Трансформеры". Купить их предлагают комплектом общей стоимостью в 2 миллиона долларов. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Всего продаются четыре автомобиля из разных частей киносаги. Все они являются собственностью режиссера "Трансформеров" Майкла Бэя.

авто из фильма Трансформеры, трансформер Бамблби, Chevrolet Camaro, Lamborghini Aventador, Ford Mustang
Все авто принадлежат режиссеру Майклу Бэю
Фото: carscoops.com

Звезда коллекции – конечно же, Chevrolet Camaro 2010 года, игравший роль одного из главных героев Бамлби. Конкретно этот автомобиль снимался в фильме "Трансформеры 3: Темная сторона Луны". Его доработали в General Motors – установили новые зеркала, капот и задний спойлер.

В этой же кинокартине снимался и Mercedes-Benz SLS AMG. Изначально это был автомобиль из тест-парка американского представительства Mercedes-Benz. У купе – эксклюзивная отделка салона.

авто из фильма Трансформеры, фильм Трансформеры, трансформер Бамблби, Chevrolet Camaro, Lamborghini Aventador, Ford Mustang
Chevrolet Camaro
авто из фильма Трансформеры, фильм Трансформеры, трансформер Бамблби, Chevrolet Camaro, Lamborghini Aventador, Ford Mustang
Mercedes-Benz SLS AMG
авто из фильма Трансформеры, фильм Трансформеры, трансформер Бамблби, Chevrolet Camaro, Lamborghini Aventador, Ford Mustang
Lamborghini Aventador
авто из фильма Трансформеры, фильм Трансформеры, трансформер Бамблби, Chevrolet Camaro, Lamborghini Aventador, Ford Mustang
Ford Mustang
авто из фильма Трансформеры, фильм Трансформеры, трансформер Бамблби, Chevrolet Camaro, Lamborghini Aventador, Ford Mustang
авто из фильма Трансформеры, фильм Трансформеры, трансформер Бамблби, Chevrolet Camaro, Lamborghini Aventador, Ford Mustang
авто из фильма Трансформеры, фильм Трансформеры, трансформер Бамблби, Chevrolet Camaro, Lamborghini Aventador, Ford Mustang
авто из фильма Трансформеры, фильм Трансформеры, трансформер Бамблби, Chevrolet Camaro, Lamborghini Aventador, Ford Mustang

Самый дорогой автомобиль в коллекции – Lamborghini Aventador 2014 года с 700-сильным V12. Его пробег – всего 3200 км. Суперкар создали специально для Майкла Бэя, и он решил снять свою машину в фильме "Трансформеры: Эпоха истребления".

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Самым новым является Ford Mustang 2017 года в полицейской раскраске, сыгравший роль десептикона Баррикейда в киноленте "Трансформеры: Последний рыцарь". Купе получило аэродинамический пакет, капот с воздухозаборниками и таран спереди.

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