Купить Бамблби: на продажу выставили культовые авто из фильма "Трансформеры"

Четыре автомобиля из разных частей франшизы "Трансформеры" оценили в 2 млн. долларов. Все они принадлежат режиссеру фильма Майклу Бэю.

В Майами (США) на продажу выставили коллекцию авто из фильмов "Трансформеры". Купить их предлагают комплектом общей стоимостью в 2 миллиона долларов. Об этом сообщает сайт Carscoops.

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Всего продаются четыре автомобиля из разных частей киносаги. Все они являются собственностью режиссера "Трансформеров" Майкла Бэя.

[ + – ] Все авто принадлежат режиссеру Майклу Бэю Фото: carscoops.com

Звезда коллекции – конечно же, Chevrolet Camaro 2010 года, игравший роль одного из главных героев Бамлби. Конкретно этот автомобиль снимался в фильме "Трансформеры 3: Темная сторона Луны". Его доработали в General Motors – установили новые зеркала, капот и задний спойлер.

В этой же кинокартине снимался и Mercedes-Benz SLS AMG. Изначально это был автомобиль из тест-парка американского представительства Mercedes-Benz. У купе – эксклюзивная отделка салона.

[ + – ] Chevrolet Camaro [ + – ] Mercedes-Benz SLS AMG [ + – ] Lamborghini Aventador [ + – ] Ford Mustang

Самый дорогой автомобиль в коллекции – Lamborghini Aventador 2014 года с 700-сильным V12. Его пробег – всего 3200 км. Суперкар создали специально для Майкла Бэя, и он решил снять свою машину в фильме "Трансформеры: Эпоха истребления".

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Самым новым является Ford Mustang 2017 года в полицейской раскраске, сыгравший роль десептикона Баррикейда в киноленте "Трансформеры: Последний рыцарь". Купе получило аэродинамический пакет, капот с воздухозаборниками и таран спереди.

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