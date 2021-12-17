Купити Бамблбі: на продаж виставили культові авто з фільму "Трансформери"

Чотири автомобілі з різних частин франшизи "Трансформери" оцінили в 2 млн доларів. Усі вони належать режисерові фільму Майклу Бею.

У Маямі (США) виставили на продаж колекцію авто з фільмів "Трансформери". Купити їх пропонують комплектом загальною вартістю 2 мільйони доларів. Про це повідомляє сайт "Carscoops".

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Усього продаються чотири автомобілі з різних частин кіносаги. Усі вони є власністю режисера "Трансформерів" Майкла Бея.

[ + – ] Усі авто належать режисеру Майклу Бею Фото: carscoops.com

Зірка колекції — звичайно ж, Chevrolet Camaro 2010 року, який грав роль одного з головних героїв Бамлбі. Саме цей автомобіль знімався у фільмі "Трансформери 3: Темна сторона Місяця". Його допрацювали в General Motors — встановили нові дзеркала, капот і задній спойлер.

У цьому ж фільмі знімався і Mercedes-Benz SLS AMG. Спочатку це був автомобіль із тест-парку американського представництва Mercedes-Benz. У купе — ексклюзивне оздоблення салону.

[ + – ] Chevrolet Camaro [ + – ] Mercedes-Benz SLS AMG [ + – ] Lamborghini Aventador [ + – ] Ford Mustang

Найдорожчий автомобіль у колекції — Lamborghini Aventador 2014 року із 700-сильним V12. Його пробіг — лише 3 200 км. Суперкар створили спеціально для Майкла Бея, і він вирішив зняти свою машину у фільмі "Трансформери: Епоха винищення".

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Найновішим є Ford Mustang 2017 року в поліцейському забарвленні, який зіграв роль десептикону Баррікейда у кінострічці "Трансформери: Останній лицар". Купе отримало аеродинамічний пакет, капот із повітрозабірниками і таран спереду.

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