Украинские сети АЗС опустили цены на бензин и дизель. Подорожает ли топливо зимой
Эксперты говорят о падении цен на топливо зимой на волне низкого спроса. В мелком опте дизель упал в цене на 62 копейки, а бензин — на 21 копеек за литр.
В украинских сетях автозаправок за неделю с 10 по 17 декабря подешевели бензин и дизельное топливо. Об этом пишет издание enkorr со ссылкой на мониторинг консалтинговой группы "А-95".
Бензин марки А-95 подешевел в среднем на 5 копеек и стоит около 30,21 гривен за литр. Средняя цена бензина А-92 составила 29,48 гривен за литр (дешевле на 2 копейки).
Дизель подешевел на 7 копеек и стоит 29,46 гривен за литр.
Бензин "пятерка" дешевле всего продается на АЗС SUNOIL — по 29,34 гривны за литр, а дороже – на WOG, Shell, Параллель и Рур груп (по 30,78 гривен).
"Двойку" дороже всех продают WOG, Параллель и Рур груп. Литр этой марки топлива на этих АЗС стоит 30,49 гривен. Минимальная стоимость – на SUNOIL (28,34 гривны).
Больше всех цены на бензин А-92 и дизель опустила сеть АЗС "Катрал" — до 40 копеек за литр.
Прогнозы экспертов топливного рынка
Зимой цены на топливо продолжат падение на волне низкого спроса, отметили эксперты группы "А-95". Дизель в мелком опте снизился за неделю на 62 копейки, а бензины — на 21 копеек за литр.
Котировки мировых цен на нефть остались в пределе 74 доллара за баррель.
Украинские трейдеры говорят об избытке запасов крупнооптовых партий дизельного топлива на декабрь.
Напомним, что Министерство экономики Украины 14 декабря публиковало изменения средней стоимости топлива, по которой в АЗС высчитывают размер предельной наценки.
Согласно новым показателям, бензин должен стоить 25,78 гривен, а дизель – 23,13 гривен за литр. Автозаправки не могут поднимать цену на литр бензина выше, чем на 30,78 гривен, а на дизель – 30,13 гривен.
Фокус уже писал, как 18 октября этого года дизель взлетел в цене до нового трехлетнего рекорда. В этот день топливо в сетях АЗС торговалось в среднем по 28,40 гривен за литр.
В ноябре наблюдалось увеличение стоимости автогаза. Тогда эксперты прогнозировали цену этого вида топлива на уровне 20 гривен за литр.