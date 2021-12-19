Украинские сети АЗС опустили цены на бензин и дизель. Подорожает ли топливо зимой

Эксперты говорят о падении цен на топливо зимой на волне низкого спроса. В мелком опте дизель упал в цене на 62 копейки, а бензин — на 21 копеек за литр.

В украинских сетях автозаправок за неделю с 10 по 17 декабря подешевели бензин и дизельное топливо. Об этом пишет издание enkorr со ссылкой на мониторинг консалтинговой группы "А-95".

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Бензин марки А-95 подешевел в среднем на 5 копеек и стоит около 30,21 гривен за литр. Средняя цена бензина А-92 составила 29,48 гривен за литр (дешевле на 2 копейки).

Дизель подешевел на 7 копеек и стоит 29,46 гривен за литр.

[ + – ] Дороже всех бензины продают WOG, Shell, Параллель и Рур груп Фото: enkorr.ua

Бензин "пятерка" дешевле всего продается на АЗС SUNOIL — по 29,34 гривны за литр, а дороже – на WOG, Shell, Параллель и Рур груп (по 30,78 гривен).

"Двойку" дороже всех продают WOG, Параллель и Рур груп. Литр этой марки топлива на этих АЗС стоит 30,49 гривен. Минимальная стоимость – на SUNOIL (28,34 гривны).

Больше всех цены на бензин А-92 и дизель опустила сеть АЗС "Катрал" — до 40 копеек за литр.

Прогнозы экспертов топливного рынка

Зимой цены на топливо продолжат падение на волне низкого спроса, отметили эксперты группы "А-95". Дизель в мелком опте снизился за неделю на 62 копейки, а бензины — на 21 копеек за литр.

Котировки мировых цен на нефть остались в пределе 74 доллара за баррель.

[ + – ] Дизель будет дешевле бензинов Фото: enkorr.ua

Украинские трейдеры говорят об избытке запасов крупнооптовых партий дизельного топлива на декабрь.

Напомним, что Министерство экономики Украины 14 декабря публиковало изменения средней стоимости топлива, по которой в АЗС высчитывают размер предельной наценки.

Согласно новым показателям, бензин должен стоить 25,78 гривен, а дизель – 23,13 гривен за литр. Автозаправки не могут поднимать цену на литр бензина выше, чем на 30,78 гривен, а на дизель – 30,13 гривен.

Фокус уже писал, как 18 октября этого года дизель взлетел в цене до нового трехлетнего рекорда. В этот день топливо в сетях АЗС торговалось в среднем по 28,40 гривен за литр.

В ноябре наблюдалось увеличение стоимости автогаза. Тогда эксперты прогнозировали цену этого вида топлива на уровне 20 гривен за литр.