В Украине цены на автогаз близки к новому рекорду. Эксперты рассказали, подорожает ли топливо

Бензин и дизель не подорожали по сравнению с предыдущим днем, автогаз на некоторых заправках подорожал на 40 копеек.

В сетях украинских автозаправок 9 ноября выросли цены на автогаз в среднем на 6 копеек. Об этом сообщило enkorr со ссылкой на данные "Консалтинговой группы А-95".

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Сети АЗС SOCAR и "Параллель" подняли стоимость топлива на 40 и 20 коп. до 19,48 и 19,49 грн за литр. На заправках "Укрнафты" газ прибавил 28 коп./л и стоит 17,96 грн/л. Сети АЗС "Авиас", ANP, и другие входящие в сеть группы "Приват", не увеличили цену на газ и продают его по 17,67 грн за литр.

Автогаз на заправках Marshal подорожал до 18 грн/л. В Винницкой и Хмельницкой областях сеть "Авантаж" газ повысился до 17,95 грн/л , а в Киевском регионе – опустился на 10 коп./л, до 17,75 грн/л. "БРСМ-Нафта", "Овис", "Катрал", Chipo и Motto подняли цены в среднем на 5-15 коп./л.

Бензин и дизель по сравнению с предыдущим днем в цене не изменились. Средняя розничная цена бензина марки А-92 находится в пределе 30,87 грн за литр, а марки А-95 – 31,83 грн за литр. Дизель продают по 30,61 грн за литр.

Минэкономики Украины публиковало новый расчет стоимости бензина и дизельного топлива в сетях АЗС. Сейчас для бензина действует цена 28,40, а на дизель – 24,90 гривен за литр. С учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 33,40 гривен за литр, а дизельного топлива — 31,90 гривен за литр.

Будет ли топливо дорожать

Эксперты считают, что цены на бензин и дизельное топливо до конца недели стабилизируются с перспективой снижения. Директор Научно-технического центра "Психея" Сергей Сапегин сообщил о завершении сезона значительного потребления топлива в стране.

"Рыночные факторы обещают удешевление. Воспрепятствовать могут рекомендованные цены Минэкономики, которые основываются не на реалиях внутреннего рынка, а на европейских биржевых котировках. По сути Кабмин заставляет украинского потребителя платить по тем ценовым индикаторам, которые формируются, во-первых, в Европе, во-вторых, спекулятивно", – сказал он в комментарии изданию "Сегодня".

Сапегин уверен в остановке роста цен на бензин до середины ноября. Дизель, по его словам, должен подешеветь.

Аналитик "Консалтинговой группы "А-95" Игорь Егозаров предположил, что новые расчеты предельной цены на топливо Минэкономики опубликует не ранее 15 ноября. Директор консалтинговой компании А-95 и эксперт рынка сжиженного газа Артем Куюн менее оптимистичен.

"Рубеж в 19 гривен (за литр автогаза) пройден. Так как в опте цены подросли, есть потенциал еще 50 коп./л. Будет ли он реализован до середины ноября, прогнозировать сложно. Сперва подтянутся к премиум-сетям цены в сетях среднего и эконом-сегмента. Ожиданий для снижения цен почти нет, а вероятность повышения – высокая", – пояснил он.

Фокус ранее писал о рекордной цене дизтоплива в Украине. 18 октября дизель продавался по 28,40 гривен за литр.

Эксперты, знакомые с ситуацией на рынке, прогнозировали увеличение цены литра бензина и дизеля в Украине на 3,5-4 грн.