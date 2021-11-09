В Україні ціни на автогаз близькі до нового рекорду. Експерти розповіли, чи подорожчає паливо

Бензин і дизель не подорожчали порівняно з попереднім днем, автогаз на деяких заправках подорожчав на 40 копійок.

У мережах українських автозаправок 9 листопада зросли ціни на автогаз у середньому на 6 копійок. Про це повідомило enkorr із посиланням на дані "Консалтингової групи А-95".

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Мережі АЗС SOCAR та "Паралель" підняли вартість палива на 40 та 20 коп. до 19,48 та 19,49 грн за літр. На заправках "Укрнафти" газ додав 28 коп./л та коштує 17,96 грн/л. Мережі АЗС "Авіас", ANP та інші групи "Приват", що входять до мережі, не збільшили ціну на газ і продають його по 17,67 грн за літр.

Автогаз на заправках Marshal подорожчав до 18 грн./л. У Вінницькій і Хмельницькій областях мережа "Авантаж" газ підвищився до 17,95 грн/л, а у Київському регіоні — опустився на 10 коп./л, до 17,75 грн/л. "БРСМ-Нафта", "Овіс", "Катрал", Chipo та Motto підняли ціни в середньому на 5-15 коп./л.

Бензин і дизель порівняно з попереднім днем у ціні не змінилися. Середня роздрібна ціна бензину марки А-92 становить 30,87 грн за літр, а марки А-95 – 31,83 грн за літр. Дизель продають по 30,61 грн за літр.

Мінекономіки України публікувало новий розрахунок вартості бензину та дизельного палива в мережах АЗС. Наразі для бензину діє ціна 28,40, а на дизель – 24,90 гривень за літр. Із урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 33,40 гривень за літр, а дизельного палива — 31,90 гривень за літр.

Чи дорожчатиме паливо

Експерти вважають, що ціни на бензин і дизельне паливо до кінця тижня стабілізуються з перспективою зниження. Директор Науково-технічного центру "Психея" Сергій Сапєгін повідомив про завершення сезону значного споживання палива у країні.

"Ринкові чинники обіцяють здешевлення. Перешкодити можуть рекомендовані ціни Мінекономіки, які ґрунтуються не на реаліях внутрішнього ринку, а на європейських біржових котируваннях. По суті, Кабмін змушує українського споживача платити за тими ціновими індикаторами, які формуються, по-перше, в Європі, по-друге, спекулятивно", – сказав він у коментарі виданню "Сегодня".

Сапєгін упевнений у зупинці зростання цін на бензин до середини листопада. Дизель, за його словами, має подешевшати.

Аналітик "Консалтингової групи "А-95" Ігор Єгозаров припустив, що нові розрахунки граничної ціни на пальне Мінекономіки опублікує не раніше 15 листопада. Директор "Консалтингової компанії А-95" та експерт ринку зрідженого газу Артем Куюн менш оптимістичний.

"Рубіж у 19 гривень (за літр автогазу) пройдено. Оскільки в опті ціни підросли, є потенціал ще 50 коп./л. Чи буде він реалізований до середини листопада, прогнозувати складно. Спершу підтягнуться до преміум-мереж ціни в мережах середнього й економ-сегменту. Очікувань для зниження цін майже немає, а ймовірність підвищення – висока”, – пояснив він.

Фокус раніше писав про рекордну ціну дизпалива в Україні. 18 жовтня дизель продавався по 28,40 гривні за літр.

Експерти, знайомі з ситуацією на ринку, прогнозували збільшення ціни літра бензину та дизелю в Україні на 3,5-4 грн.