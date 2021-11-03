Бензин на заправках подорожчає. Мінекономіки оприлюднило нову ціну продажу палива

Міністерство економіки України сьогодні опублікувало новий розрахунок вартості бензину та дизельного палива (ДП) у мережах АЗС.

Бензин на українських заправках має коштувати здебільшого 28,40 грн/л, а ДП — 24,90 грн/л. Про це свідчать нові розрахунки Міністерства економіки.

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Враховуючи граничні торгові націнки на паливо в Україні, бензин у мережах АЗС не може коштувати дорожче 33,40 грн за літр, а ДП — 31,90 грн/л, зазначило enkorr.

Видання зазначає, що в Україні бензин здебільшого подорожчав на 20 коп./л, а ДП подешевшало на 17 коп./л. порівняно з останньою декадою жовтня.

Після публікації розрахунків Мінекономіки, роздрібні мережі АЗС 3 листопада відкоригували ціни на пальне, зазначили експерти Консалтингової групи "А-95".

У мережах АЗС WOG та ОККО бензин А-95 подорожчав на 20 коп./л і коштує 33,49 грн/л. ДП продають на 17 копійок дешевше — за 31,90 грн/л.

Фокус 18 жовтня повідомляв про рекордну вартість дизеля за останні три роки. Тоді ДП коштувало 28,40 гривень за літр.

Експерти прогнозували підвищення вартості бензину та дизеля на 3,5–4 гривні у разі, якщо нафта на світових ринках підвищиться в ціні до $90 наприкінці 2021 року.

Ціни на нафту еталонних марок зараз знижуються, повідомило Інтерфакс із посиланням на звіт MarketWatch. Ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures знизилися до $84,04 за барель. Грудневі ф'ючерси нафти WTI на Нью-Йоркській товарній біржі NYMEX опустилися до $82,86 за барель.