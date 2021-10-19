Ціни на дизпаливо в Україні підскочили до рекордної позначки

Вартість дизеля виросла до максимального показника за останні три роки. Паливо продовжить дорожчати.

В Україні зазначений різкий стрибок цін на дизельне паливо. За даними "Консалтингової групи А-95", за понеділок, 18 жовтня, здебільшого ціни зросли відразу на 650 гривень за літр у крупному опті та на 4,2 коп./л — у дрібному. Про це повідомляє enkorr.

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Максимальне значення цін на дизпаливо склало 32 600 гривень за тонну в крупному опті та 28,40 гривень за літр — в дрібному. Це найвищий рівень за останні 3 роки — раніше такі ціни були зазначені в листопаді 2018 року.

[ + – ] Дизель подорожчав до максимального показника за останні три роки Фото: Depositphotos

Зростання цін на дизель обумовлене підвищенням європейських котирувань. За три дні вони підскочили відразу на 23-24 долари, досягши 746 доларів за тонну.

В Україні ж за останній тиждень дизельне паливо в різних постачальників подорожчало здебільшого на 50-85 коп./л. У всіх трейдерів його ціна в дрібному опті перевалила за позначку 27 гривень за літр.

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Дорожчає не тільки дизель — ціни на бензин в Україні також виросли. Дрібнооптова вартість А-92 додала 16 коп./л (до 28,41 грн/л), а А-95 — 18 коп./л (до 29,13 грн/л).

За даними enkorr, середня ціна А-95 на АЗС в Україні становить 30,96 грн/л, а дизеля — 29,78 грн/л. І паливо продовжить дорожчати, адже вартість нафти вже перевищила 80 доларів за барель і росте далі.

Раніше Фокус розповідав, що в світі повністю припинили продаж етилованого бензину, який містить свинець.