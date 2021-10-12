Нафта на світовому ринку може подорожчати до $100 за барель, — аналітики

Експерти також розглядають альтернативний сценарій зниження цін на "чорне золото" в разі загострення пандемії або теплої зими.

За вересень 2021 року нафта на світовому ринку подорожчала майже на 10% наблизившись до позначки $80 за барель (225 літрів). У цілому ж, із січня по жовтень 2021 року "чорне золото" вже подорожчало більш ніж на 53%.

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За оцінками експертів, до кінця року на світовому ринку можуть реалізуватися два сценарії — подальше зростання або падіння цін на нафту.

Аномально високі ціни на газ в ЄС (понад $1 000 за тис. куб. м), зростання споживання палива й імовірна холодна зима штовхатимуть ціни далеко за позначку $80 за барель. У зв'язку з цим аналітики банку Goldman Sachs прогнозують подорожчання нафти до $90 за барель до кінця 2021 року. А Bank of America прогнозує підвищення ціни до $100 за барель.

Однак, опитані Фокусом експерти не заперечують ймовірність реалізації альтернативного сценарію. "Мені здається, що зараз ситуація в світі з коронавірусом близька до сприятливої — вакцинація триває. Але якщо будуть зміни в гіршу сторону, це знизить попит і ціни на нафту. Також не усувають можливість падіння (нормалізації) цін на природний газ через збільшення експорту РФ до Європи, що, зі свого боку, трохи знизить вартість нафти", — вважає Дмитро Хорошун, аналітик інвестиційної компанії Concorde Capital.

Детальніше про тенденції на паливному ринку читайте в статті Фокуса.

Раніше Фокус писав про причини подорожчання газу на світовому ринку і вплив цієї тенденції на тарифи на газ та опалення для українських громадян.

Також Фокус розповідав, чи чекає Україну паливна криза через екстремальні холоди і чи варто довіряти прогнозам щодо підвищення цін на бензин.