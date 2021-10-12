Нефть на мировом рынке может подорожать до $100 за баррель, — аналитики

Эксперты также рассматривают альтернативный сценарий снижения цен на "черное золото" в случае обострения пандемии или теплой зимы.

За сентябрь 2021 года нефть на мировом рынке подорожала почти на 10% приблизившись к отметке $80 за баррель (225 литров). В целом же, с января по октябрь 2021 года "черное золото" уже подорожало более чем на 53%.

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По оценкам экспертов, до конца года на мировом рынке могут реализоваться два сценария — дальнейший рост или падение цен на нефть.

Аномально высокие цены на газ в ЕС (свыше $1000 за тыс. куб. м), рост потребления топлива и вероятная холодная зима будет толкать цены далеко за отметку $80 за баррель. В связи с этим аналитики банка Goldman Sachs прогнозируют подорожание нефти до $90 за баррель к концу 2021 года. А Bank of America прогнозирует повышение цены до $100 за баррель.

Однако, опрошенные Фокусом эксперты не исключают вероятность реализации альтернативного сценария. "Мне кажется, что сейчас ситуация в мире с коронавирусом близка к благоприятной – вакцинация продолжается. Но если будут изменения в худшую сторону, это снизит спрос и цены на нефть.Также не исключено падение (нормализация) цен на природный газ из-за увеличения экспорта РФ в Европу, что, в свою очередь, немного снизит стоимость нефти", – считает Дмитрий Хорошун, аналитик инвестиционной компании Concorde Capital.

Подробнее о тенденциях на топливном рынке читайте в статье Фокуса.

Ранее Фокус писал о причинах подорожания газа на мировом рынке и влиянии этой тенденции на тарифы на газа и отопление для украинских граждан.

Также Фокус рассказывал, ждет ли Украину топливный кризис из-за экстремальных холодов и стоит ли доверять прогнозам относительно повышение цен на бензин.