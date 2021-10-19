Цены на дизтопливо в Украине подскочили до рекордной отметки

Стоимость дизеля выросла до максимального показателя за последние три года. Топливо продолжит дорожать.

В Украине отмечен резкий скачек цен на дизельное топливо. По данным "Консалтинговой группы А-95", за понедельник, 18 октября, в среднем цены выросли сразу на 650 гривен за литр в крупном опте и на 4,2 коп./л – в мелком. Об этом сообщает enkorr.

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Максимальное значение цен на дизтопливо составило 32 600 гривен за тонну в крупном опте и 28,40 гривен за литр – в мелком. Это наивысший уровень за последние 3 года – ранее такие цены были отмечены в ноябре 2018 года.

[ + – ] Дизель подорожал до максимального показателя за последние три года Фото: Depositphotos

Рост цен на дизель обусловлен повышением европейских котировок. За три дня они подскочили сразу на 23-24 доллара достигли 746 долларов за тонну.

В Украине же за последнюю неделю дизельное топливо у разных поставщиков подорожало в среднем на 50-85 коп./л. У всех трейдеров его цена в мелком опте перевалила за отметку в 27 гривен за литр.

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Дорожает не только дизель – цены на бензин в Украине также выросли. Мелкооптовая стоимость А-92 прибавила 16 коп./л (до 28,41 грн/л), а А-95 — 18 коп./л (до 29,13 грн/л).

По данным enkorr, средняя цена А-95 на АЗС в Украине составляет 30,96 грн/л, а дизеля – 29,78 грн/л. И топливо продолжит дорожать, ведь стоимость нефти уже превысила 80 долларов за баррель и растет дальше.

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