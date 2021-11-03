Бензин на заправках подорожает. Минэкономики обнародовало новую цену продажи топлива

Министерство экономики Украины сегодня опубликовало новый расчет стоимости бензина и дизельного топлива (ДТ) в сетях АЗС.

Бензин на украинских заправках должна стоить в среднем 28,40 грн/л, а ДТ – 24,90 грн/л. Об этом свидетельствуют новые расчеты Министерства экономики Украины.

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Учитывая предельные торговые наценки на топливо в Украине, бензин в сетях АЗС не может стоить дороже 33,40 грн за литр, а ДТ – 31,90 грн/л, отметило enkorr.

Издание указывает, что в Украине бензин в среднем подорожал на 20 коп./л, а ДТ подешевело на 17 коп./л. по сравнению с последней декадой октября.

Вслед за публикацией расчетов Минэкономики, розничные сети АЗС 3 ноября откорректировали цены на топливо, отметили эксперты Консалтинговой группы "А-95".

В сетях АЗС WOG и ОККО бензин А-95 подорожал на 20 коп./л и стоит 33,49 грн/л. ДТ продают на 17 копеек дешевле – за 31,90 грн/л.

Фокус 18 октября сообщал о рекордной стоимости дизеля за последние три года. Тогда ДТ стоило 28,40 гривен за литр.

Эксперты прогнозировали повышение стоимости бензина и дизеля на 3,5–4 гривен в случае, если нефть на мировых рынках повысится в цене до $90 в конце 2021 года.

Цены на нефть эталонных марок сейчас снижаются, сообщило Интерфакс со ссылкой на отчет MarketWatch. Фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures снизились до $84,04 за баррель. Декабрьские фьючерсы нефти WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX опустились до 82,86 долларов за баррель.