Українські мережі АЗС опустили ціни на бензин та дизель. Чи подорожчає паливо взимку
Експерти говорять про падіння цін на пальне взимку на хвилі низького попиту. У дрібному опті дизель впав у ціні на 62 копійки, а бензин – на 21 копійку за літр.
В українських мережах автозаправок за тиждень з 10 по 17 грудня бензин та дизельне паливо подешевшали. Про це пише видання enkorr із посиланням на моніторинг консалтингової групи "А-95".
Бензин марки А-95 подешевшав у середньому на 5 копійок та коштує близько 30,21 гривень за літр. Середня ціна бензину А-92 становила 29,48 гривень за літр (дешевше на 2 копійки).
Дизель подешевшав на 7 копійок та коштує 29,46 гривень за літр.
Бензин "п'ятірка" найдешевше продається на АЗС SUNOIL — по 29,34 гривні за літр, а дорожче — на WOG, Shell, Паралель та Рур груп (по 30,78 гривень).
"Двійку" найдорожче продають WOG, Паралель та Рур груп. Літр цієї марки палива на цих АЗС коштує 30,49 гривні. Мінімальна вартість – на Sunoil (28,34 гривні).
Найбільше ціни на бензин А-92 та дизель опустила мережа АЗС "Катрал" — до 40 копійок за літр.
Прогнози експертів паливного ринку
Взимку ціни на пальне продовжать падіння на хвилі низького попиту, зазначили експерти групи "А-95". Дизель у дрібному опті знизився за тиждень на 62 копійки, а бензини – на 21 копійок за літр.
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Нагадаємо, що Міністерство економіки України 14 грудня публікувало зміни середньої вартості палива, за якою в АЗС розраховують розмір граничної націнки.
Згідно з новими показниками, бензин має коштувати 25,78 гривень, а дизель – 23,13 гривень за літр. Автозаправки не можуть піднімати ціну на літр бензину вище, ніж на 30,78 гривні, а на дизель – 30,13 гривні.
Фокус вже писав, як 18 жовтня цього року дизель піднявся у ціні до нового трирічного рекорду. Цього дня паливо у мережах АЗС торгувалося в середньому по 28,40 гривень за літр.
У листопаді спостерігалося збільшення вартості автогазу. Тоді експерти прогнозували ціну цього виду палива на рівні 20 гривень за літр.