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Самый доступный кроссовер Jeep показали на фото и видео

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Фото: Stellantis | Jeep Renegade представят в начале 2022 года в Бразилии

Кроссовер Jeep Renegade пройдет уже второй фейслифтинг.

Опубликованы первые тизеры Jeep Renegade 2022. Обновленный кроссовер представят в первом квартале 2022 года и будут продавать по цене примерно от 25 тыс. долларов. Об этом сообщает бразильское представительство Jeep.

Jeep Renegade 2022, новый Jeep Renegade, Jeep Renegade, кроссовер Jeep
Кроссовер пройдет уже второе обновление
Фото: Stellantis

Именно в Бразилии состоится мировая премьера Jeep Renegade 2022, причем это будет уже второй фейслифтинг модели. На фото и видео кроссовер в камуфляже, но его можно отличить по новым светодиодным фарам, измененным решетке радиатора и бамперам. Внедорожная версия Trailhawk получила новый пластиковый обвес.

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Салон Jeep Renegade 2022 не показали, но известно, что внутри изменят отделку и установят новый дисплей мультимедиа. Также будет расширена комплектация по безопасности.

Jeep Renegade 2022, новый Jeep Renegade, Jeep Renegade, кроссовер Jeep
Модель будет доступна в бензиновых, дизельных и гибридной версиях
Фото: Stellantis

Новый Jeep Renegade будут оснащать бензиновыми турбомоторами объемом 1,0 л (120 л. с.) и 1,3 (150 и 180 л. с.). В некоторых странах также будут доступны 2,0-литровые турбодизели мощностью 140 и 170 л. с. и 190-сильная гибридная установка.

Видео Jeep Renegade 2022

Кроссовер будут оснащать 6-ступенчатой роботизированной КПП с двумя сцеплениями или 9-ступенчатым автоматом. В линейке останутся версии с передним и полным приводом.

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