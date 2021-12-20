Самый доступный кроссовер Jeep показали на фото и видео

Кроссовер Jeep Renegade пройдет уже второй фейслифтинг.

Опубликованы первые тизеры Jeep Renegade 2022. Обновленный кроссовер представят в первом квартале 2022 года и будут продавать по цене примерно от 25 тыс. долларов. Об этом сообщает бразильское представительство Jeep.

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[ + – ] Кроссовер пройдет уже второе обновление Фото: Stellantis

Именно в Бразилии состоится мировая премьера Jeep Renegade 2022, причем это будет уже второй фейслифтинг модели. На фото и видео кроссовер в камуфляже, но его можно отличить по новым светодиодным фарам, измененным решетке радиатора и бамперам. Внедорожная версия Trailhawk получила новый пластиковый обвес.

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Салон Jeep Renegade 2022 не показали, но известно, что внутри изменят отделку и установят новый дисплей мультимедиа. Также будет расширена комплектация по безопасности.

[ + – ] Модель будет доступна в бензиновых, дизельных и гибридной версиях Фото: Stellantis

Новый Jeep Renegade будут оснащать бензиновыми турбомоторами объемом 1,0 л (120 л. с.) и 1,3 (150 и 180 л. с.). В некоторых странах также будут доступны 2,0-литровые турбодизели мощностью 140 и 170 л. с. и 190-сильная гибридная установка.

[ + – ] Видео Jeep Renegade 2022

Кроссовер будут оснащать 6-ступенчатой роботизированной КПП с двумя сцеплениями или 9-ступенчатым автоматом. В линейке останутся версии с передним и полным приводом.

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