Найдоступніший кросовер Jeep показали на фото та відео
Кросовер Jeep Renegade пройде вже другий фейсліфтинг.
Опубліковані перші тизери Jeep Renegade 2022. Оновлений кросовер представлять у першому кварталі 2022 року і продаватимуть за ціною приблизно від 25 тис. доларів. Про це повідомляє бразильське представництво Jeep.
Саме у Бразилії відбудеться світова прем'єра Jeep Renegade 2022, причому це буде вже другий фейсліфтинг моделі. На фото та відео кросовер у камуфляжі, але його можна відрізнити за новими світлодіодними фарами, зміненими решітками радіатора та бамперами. Позашляхова версія Trailhawk отримала новий пластиковий обвіс.Важливо
Салон Jeep Renegade 2022 не показали, але відомо, що всередині змінять оздоблення та встановлять новий дисплей мультимедіа. Також буде розширено комплектацію з безпеки.
Новий Jeep Renegade будуть оснащувати бензиновими турбомоторами об'ємом 1,0 л (120 к. с.) та 1,3 (150 і 180 к. с.). У деяких країнах будуть доступні 2,0-літрові турбодизелі потужністю 140 і 170 к. с. та 190-сильна гібридна установка.
Кросовер оснащуватиме 6-ступеневою роботизованою КПП з двома зчепленнями або 9-ступеневим автоматом. У лінійці залишаться версії з переднім та повним приводом.
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