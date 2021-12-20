Найдоступніший кросовер Jeep показали на фото та відео

Кросовер Jeep Renegade пройде вже другий фейсліфтинг.

Опубліковані перші тизери Jeep Renegade 2022. Оновлений кросовер представлять у першому кварталі 2022 року і продаватимуть за ціною приблизно від 25 тис. доларів. Про це повідомляє бразильське представництво Jeep.

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[ + – ] Кросовер пройде вже друге оновлення Фото: Stellantis

Саме у Бразилії відбудеться світова прем'єра Jeep Renegade 2022, причому це буде вже другий фейсліфтинг моделі. На фото та відео кросовер у камуфляжі, але його можна відрізнити за новими світлодіодними фарами, зміненими решітками радіатора та бамперами. Позашляхова версія Trailhawk отримала новий пластиковий обвіс.

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Салон Jeep Renegade 2022 не показали, але відомо, що всередині змінять оздоблення та встановлять новий дисплей мультимедіа. Також буде розширено комплектацію з безпеки.

[ + – ] Модель буде доступна в бензинових, дизельних та гібридних версіях Фото: Stellantis

Новий Jeep Renegade будуть оснащувати бензиновими турбомоторами об'ємом 1,0 л (120 к. с.) та 1,3 (150 і 180 к. с.). У деяких країнах будуть доступні 2,0-літрові турбодизелі потужністю 140 і 170 к. с. та 190-сильна гібридна установка.

[ + – ] Відео Jeep Renegade 2022

Кросовер оснащуватиме 6-ступеневою роботизованою КПП з двома зчепленнями або 9-ступеневим автоматом. У лінійці залишаться версії з переднім та повним приводом.

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