Новейший гибридный спорткар Porsche показали на первых фото

С 2022 года прототипы Porsche LMDh выйдут на тесты, а в 2023 году появятся на гоночных трассах. Не исключено, что технологии будут применены в серийной модели.

Опубликованы первые фото Porsche LMDh. Гоночный спортпрототип готовят к участию в чемпионате мира по гонкам на выносливость (FIA World Endurance Championship) и американской серии IMSA WeatherTech с 2023 года. Porsche вернется в 24-часовую гонку в Ле-Мане, а также выступит в Себринге и Дайтоне. Об этом сообщает официальный сайт марки.

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Выступать на Porsche LMDh будет знаменитая американская команда Penske Motorsport. Уже объявлены два пилота спортпрототипа – Дэйн Кэмерон из США и бразилец Фелипе Наср.

[ + – ] Спортпрототип получит 680-сильную гибридную установку Фото: Porsche

Спорткар Porsche LMDh получит карбоновое шасси от компании Multimatic и гибридную установку мощностью 680 л. с. На фото видна развитая аэродинамика спортпрототипа.

Вполне возможно, что гибридная установка в несколько измененном виде появится и на серийных моделях марки. Дело в том, что новый регламент соревнований требует некоего "родства" гоночных авто с дорожными.

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В последнее время активность Porsche в автоспорте выросла. В 2022 году немецкий бренд сконцентрируется на участии в электрической Формуле Е и выставит два Porsche 911 RSR в чемпионате мира по гонкам на выносливость.

Ранее Фокус сообщал, что на тестах заметили самый необычный кроссовер Porsche. Его выпустят в 2022 году.