Новий гібридний спорткар Porsche показали на перших фото
З 2022 прототипи Porsche LMDh вийдуть на тести, а у 2023 з'являться на гоночних трасах. Не виключено, що технології будуть використані в серійній моделі.
Опубліковано перші фото Porsche LMDh. Гоночний спортпрототип готують до участі у чемпіонаті світу з гонок на витривалість (FIA World Endurance Championship) та американської серії IMSA WeatherTech з 2023 року. Porsche повернеться у 24-годинну гонку в Ле-Мані, а також виступить у Себрінгу та Дайтоні. Про це повідомляє офіційний вебсайт марки.
Виступатиме на Porsche LMDh знаменита американська команда Penske Motorsport. Уже оголошено два пілоти спортпрототипу – Дейн Кемерон зі США та бразилець Феліпе Наср.
Спорткар Porsche LMDh отримає карбонове шасі від компанії Multimatic та гібридну установку потужністю 680 к. с. На фото видно розвинену аеродинаміку спортпрототипу.
Можливо, що гібридна установка в дещо зміненому вигляді з'явиться і на серійних моделях марки. Справа в тому, що новий регламент змагань вимагає певної "спорідненості" гоночних авто з дорожніми.Важливо
Останнім часом активність Porsche в автоспорті зросла. У 2022 році німецький бренд сконцентрується на участі в електричній Формулі Е і виставить два Porsche 911 RSR у чемпіонаті світу з гонок на витривалість.
Раніше Фокус повідомляв, що на тестах помітили найнезвичайніший кросовер Porsche. Його випустять у 2022 році.