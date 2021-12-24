Новий гібридний спорткар Porsche показали на перших фото

З 2022 прототипи Porsche LMDh вийдуть на тести, а у 2023 з'являться на гоночних трасах. Не виключено, що технології будуть використані в серійній моделі.

Опубліковано перші фото Porsche LMDh. Гоночний спортпрототип готують до участі у чемпіонаті світу з гонок на витривалість (FIA World Endurance Championship) та американської серії IMSA WeatherTech з 2023 року. Porsche повернеться у 24-годинну гонку в Ле-Мані, а також виступить у Себрінгу та Дайтоні. Про це повідомляє офіційний вебсайт марки.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Виступатиме на Porsche LMDh знаменита американська команда Penske Motorsport. Уже оголошено два пілоти спортпрототипу – Дейн Кемерон зі США та бразилець Феліпе Наср.

[ + – ] Спортпрототип отримає 680-сильну гібридну установку Фото: Porsche

Спорткар Porsche LMDh отримає карбонове шасі від компанії Multimatic та гібридну установку потужністю 680 к. с. На фото видно розвинену аеродинаміку спортпрототипу.

Можливо, що гібридна установка в дещо зміненому вигляді з'явиться і на серійних моделях марки. Справа в тому, що новий регламент змагань вимагає певної "спорідненості" гоночних авто з дорожніми.

Важливо

У США на аукціон виставили культовий суперкар Porsche після ДТП: чекаємо в Україні

Останнім часом активність Porsche в автоспорті зросла. У 2022 році німецький бренд сконцентрується на участі в електричній Формулі Е і виставить два Porsche 911 RSR у чемпіонаті світу з гонок на витривалість.

Раніше Фокус повідомляв, що на тестах помітили найнезвичайніший кросовер Porsche. Його випустять у 2022 році.