В Киеве планируют построить два новых моста через Днепр: где они появятся

"Укравтодор" предлагает построить два моста через Днепр, чтобы снизить загруженность столичных дорог.

В Киеве могут появиться сразу два новых моста через Днепр. Об этом стало известно из письма министра инфраструктуры Александра Кубракова премьеру Денису Шмыгалю. Его опубликовали на сайте КиевVласть.

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В письме указано, что о необходимости построить новые мосты в Киеве заявил "Укравтодор" в своем обращении в Министерство инфраструктуры. Дело в том, что дороги Киева очень перегружены и столичные водители в среднем проводят в пробках 8,5 дней в году. По уровню заторов город занимает 7 место в мире.

[ + – ] Подольско-воскресенский мост будет не единственным новым мостом в Киеве Фото: comments.ua

Наибольшая нагрузка приходится именно на мосты через Днепр, поэтому "Укравтодор" и мининфраструктуры предлагают построить два новых мостовых перехода на севере и юге столицы:

от Столичного шоссе до дороги М-03 (Киев-Харьков-Довжанский) на участке Киев-Борисполь.

от ул. Богатырской до ул. Оноре де Бальзака.

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Поскольку строительство мостов – прерогатива местной власти, то Александр Кубраков просит премьер-министра дать поручение мининфраструктуры, "Укравтодору", а также киевским городской и областной госадминистрациям разработать технико-экономическое обоснование и проектную документацию на строительство мостов.

Ранее Фокус сообщал, что открытие Подольско-Воскресенского моста в Киеве отложили на три года. Метро на Троещину планируют запустить в 2027 году.