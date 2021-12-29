У Києві планують збудувати два нові мости через Дніпро: де вони з'являться
"Укравтодор" пропонує збудувати два мости через Дніпро, щоб знизити завантаженість столичних доріг.
У Києві можуть з'явитися одразу два нові мости через Дніпро. Про це стало відомо з листа міністра інфраструктури Олександра Кубракова прем'єру Денису Шмигалю. Його опублікували на сайті КиївВлада.
У листі зазначено, що про необхідність зведення нових мостів у Києві заявив "Укравтодор" у своєму зверненні до Міністерства інфраструктури. Справа в тому, що дороги Києва дуже перевантажені й столичні водії здебільшого проводять у заторах 8,5 днів на рік. За рівнем заторів місто посідає 7 місце в світі.
Найбільше навантаження припадає саме на мости через Дніпро, тому "Укравтодор" і мінінфраструктури пропонують побудувати два нові мостові переходи на півночі та півдні столиці:
- від Московського шосе до дороги М-03 (Київ-Харків-Довжанський) на ділянці Київ-Бориспіль;
- від вул. Богатирської до вул. Оноре де Бальзак.
Оскільки будівництво мостів — прерогатива місцевої влади, то Олександр Кубраков просить прем'єр-міністра дати доручення мінінфраструктури, "Укравтодору", а також київським міським та обласним держадміністраціям розробити техніко-економічне обґрунтування та проєктну документацію на будівництво мостів.
Раніше Фокус повідомляв, що відкриття Подільсько-Воскресенського мосту в Києві відклали на три роки. Метро на Троєщину планують запустити в 2027 році.