Бил в окно и показывал средний палец: Алексей Мочанов оскандалился в центре Киева (видео)

Инцидент произошел на улице Большая Васильковская. Автор ролика утверждает, что гонщик подрезал его, хотя сам Мочанов все обвинения отрицает.

Украинский автомобильный гонщик Алексей Мочанов стал участником дорожного конфликта, который произошел в Киеве на Большой Васильковской, сообщает Telegram-канал "Киев Оперативний".

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

Отмечается, что автора ролика Мочанов подрезал, а вскоре начал догонять и вести себя агрессивно. В ходе конфликта он стучал в окно и показывал непристойные жесты.

[ + – ] Алексей Мочанов был замечен в конфликте на дороге

В свою очередь, автогонщик не считает себя виноватым. Наоборот, по его словам, виновен как раз автор видео. В Facebook Мочанов сообщил, что автор видеоролика двигался по полосе общественного транспорта, а он спокойно смещался в пробке вправо с включенным поворотом и никуда не должен был врезаться.

Кроме того, звезда украинского автоспорта отметил, что именно автор видео начал передрягу, обматерив его. Свой комментарий происходящего Алексей Мочанов завершил нелестным обращением к участнику конфликта.

Ранее мы сообщали, что Алексей Мочанов попал в топ-50 блоггеров по рейтингу Фокуса.

В мае этого года автогонщик хотел продать свой легендарный автомобиль. Кроме того, это уже была не первая попытка избавиться от знаменитого Lincoln 1983 года

В следующем году в линейке ЗАЗ появятся новые модели, которые созданы на базе Mercedes-Benz.