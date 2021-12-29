Бил в окно и показывал средний палец: Алексей Мочанов оскандалился в центре Киева (видео)
Инцидент произошел на улице Большая Васильковская. Автор ролика утверждает, что гонщик подрезал его, хотя сам Мочанов все обвинения отрицает.
Украинский автомобильный гонщик Алексей Мочанов стал участником дорожного конфликта, который произошел в Киеве на Большой Васильковской, сообщает Telegram-канал "Киев Оперативний".
Отмечается, что автора ролика Мочанов подрезал, а вскоре начал догонять и вести себя агрессивно. В ходе конфликта он стучал в окно и показывал непристойные жесты.
В свою очередь, автогонщик не считает себя виноватым. Наоборот, по его словам, виновен как раз автор видео. В Facebook Мочанов сообщил, что автор видеоролика двигался по полосе общественного транспорта, а он спокойно смещался в пробке вправо с включенным поворотом и никуда не должен был врезаться.
Кроме того, звезда украинского автоспорта отметил, что именно автор видео начал передрягу, обматерив его. Свой комментарий происходящего Алексей Мочанов завершил нелестным обращением к участнику конфликта.
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