Бив у вікно та показував середній палець: Олексій Мочанов оскандалився у центрі Києва (відео)

Інцидент стався на вулиці Велика Васильківська. Автор ролика стверджує, що гонщик підрізав його, хоча сам Мочанов усі звинувачення заперечує.

Український автомобільний гонщик Олексій Мочанов став учасником дорожнього конфлікту, який стався у Києві на Великій Васильківській, повідомляє Telegram-канал "Київ Оперативний".

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Зазначається, що автора ролика Мочанов підрізав, а незабаром почав наздоганяти і поводитися агресивно. У процесі конфлікту він стукав у вікно та показував непристойні жести.

[ + – ] Олексій Мочанов був помічений у конфлікті на дорозі

Зі свого боку, автогонщик не вважає себе винним. Навпаки, за його словами, винен саме автор відео. У Facebook Мочанов повідомив, що автор відеоролика рухався смугою громадського транспорту, а він спокійно зміщувався в заторі вправо з ввімкненим поворотом і нікуди не повинен був врізатися.

Крім того, зірка українського автоспорту зазначив, що саме автор відео почав колотнечу, обматюкавши його. Свій коментар того, що відбувається, Олексій Мочанов завершив невтішним зверненням до учасника конфлікту.

Раніше ми повідомляли, що Олексій Мочанов потрапив до топ-50 блогерів у рейтингу Фокусу.

У травні цього року автогонщик хотів продати свій легендарний автомобіль. Крім того, це вже не перша спроба позбутися відомого Lincoln 1983 року.

Наступного року в лінійці ЗАЗ з'являться нові моделі, створені на базі Mercedes-Benz.