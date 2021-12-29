Из Японии прибыла партия свежемороженых автомобилей (видео)

Машины привез корабль с романтическим названием "Солнечный Рио". Часть из них разберут на запчасти.

Из Японии во Владивосток на корабле привезли сотни замерзших б/у авто. Машины стали жертвами стихии и некоторые из них требуют ремонта. Шокирующие фото и видео судна и его груза активно обсуждают в сети. Об этом сообщает Дром.

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[ + – ] Судно Sun Rio попало в шторм [ + – ] Автомобили покрылись слоем льда [ + – ] Судно везло б/у авто из Японии [ + – ] Сбивая лед, автомобили часто повреждают [ + – ] У части автомобилей промерз даже салон

Палуба, надстройки и машины покрылись толстым слоем льда. Судя по всему, автовоз попал в сильный шторм и из-за низкой температуры воздуха попавшая на палубу морская вода замерзла. Примечательно, что судно носит совсем не зимнее название Sun Rio ("Солнечный Рио").

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Большинство автомобилей, перевозимых Sun Rio – подержанные компактные Honda Jazz и Toyota Tank, а также электрокары Nissan Leaf. У части из них даже лопнули стекла, а на кузове появились царапины и вмятины ото льда. В некоторых машинах замерз даже салон и внутренняя отделка пришла в полную негодность. Одни автомобили можно восстановить, другие же – отправят на разборку на запчасти.

[ + – ] Большинство автомобилей - Honda Jazz, Toyota Tank и Nissan Leaf

Работники авторынка Владивостока сообщили, что зимой авто из Японии нередко приходят в таком виде. Как правило, моряки не очень аккуратно сбивают с них лед и без повреждений не обходится.

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